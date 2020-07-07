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12:12 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

«Уфа» огласила результаты теста на COVID-19 перед матчем с «Ростовом»

«Уфа» на своих официальных ресурсах сообщила, что команда в полном составе прошла тестирование на COVID-19 перед матчем 27-го тура чемпионата России с «Ростовом».

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Источник: РИА "Новости"

— Вчера футбольный клуб «Уфа» в полном составе прошел тестирование на COVID-19 методом ПЦР перед гостевым матчем с «Ростовом». Результаты тестов на коронавирус у всей команды — отрицательные. Готовы к завтрашней игре, — сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Сейчас «Уфа» располагается на шестой строчке турнирной таблицы, набрав 33 очка. «Ростов» занимает четвертое место с 43 баллами. Матч состоится уже завтра, 8 июля. Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена». Начало игры в 22:30 по уфимскому времени (20:30 мск).

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