«Уфа» огласила результаты теста на COVID-19 перед матчем с «Ростовом»

— Вчера футбольный клуб «Уфа» в полном составе прошел тестирование на COVID-19 методом ПЦР перед гостевым матчем с «Ростовом». Результаты тестов на коронавирус у всей команды — отрицательные. Готовы к завтрашней игре, — сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Сейчас «Уфа» располагается на шестой строчке турнирной таблицы, набрав 33 очка. «Ростов» занимает четвертое место с 43 баллами. Матч состоится уже завтра, 8 июля. Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена». Начало игры в 22:30 по уфимскому времени (20:30 мск).