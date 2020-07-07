«Зенит» показал огненный репортаж с победным возвращением в Петербург

Источник: РИА "Новости"

Петербургский футбольный клуб «Зенит» опубликовал на YouTube-канале огненный репортаж о возвращении в Петербурге после победного матча с «Краснодаром». В ролике продолжительностью почти 10 минут показаны все эмоции футболистов, которые они испытали в тот вечер.

В кадре можно увидеть перелет футболистов, встречу с болельщиками в Пулково, фаер-шоу, исполнение песен и просто множество искренних и счастливых улыбок.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/rYOtYvJ98Ts" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.