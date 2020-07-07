«Зенит» показал огненный репортаж с победным возвращением в Петербург

Петербургский футбольный клуб «Зенит» опубликовал на YouTube-канале огненный репортаж о возвращении в Петербурге после победного матча с «Краснодаром». В ролике продолжительностью почти 10 минут показаны все эмоции футболистов, которые они испытали в тот вечер.
В кадре можно увидеть перелет футболистов, встречу с болельщиками в Пулково, фаер-шоу, исполнение песен и просто множество искренних и счастливых улыбок.
Напомним, 5 июля «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» в гостевом матче. Игра закончилась со счетом 4:2 в пользу сине-бело-голубых. Дубль Сердара Азмуна и два гола от Артема Дзюбы и Алексея Сутормина досрочно сделали «Зенит» чемпионом страны. Кроме того, подопечные Сергея Семака установили рекорд РПЛ, заработав 62 очка за 26 туров чемпионата.