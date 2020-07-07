Как и почему из «Спартака» убрали Цорна, и кто может его заменить?

Источник: РИА "Новости"

43 фотографии 43 фотографии 43 фотографии Галерея с матча «Спартак» — «Тамбов» от Sport24.

Ещё вчера «Чемпионат» сообщил, что в «Спартаке» назревает смена власти. Сегодня об уходе Томаса Цорна с поста гендиректора клуба объявил официальный сайт команды. Рассказываем, почему убрали Цорна и кто и когда займёт его место.

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Почему Цорна убрали из «Спартака»?

У владельца «Спартака» накопилась много претензий к гендиректору клуба, суть которых сводится к одному — деньгам. Федун был очень недоволен финансовой отчётностью клуба. Вопросы вызывали трансферы как на вход, так и на выход (Адриано можно и нужно было продавать раньше за бОльшие деньги), а ещё «Спартак» покинуло несколько игроков с солидной компенсацией за расторжение контракта. Были претензии и к тому, как обстоят дела в «Спартаке-2».

Кто будет новым гендиректором клуба?

По нашей информации, «Спартак» рассматривает на этот пост несколько человек.

Один из основных кандидатов на пост гендиректора клуба — бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев. С ним уже встречались и разговаривали на тему возможного назначения в «Спартак».

Также прийти в «Спартак» может и генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. Ещё один вариант — возвращение Александра Жиркова. Ранее он занимал пост заместителя председателя совета директоров клуба. Но, скорее всего, выбор будет сделан в пользу другого человека.

Имя нового гендиректора клуба «Спартак», по нашей информации, должен объявить не позднее 15 июля. В клубе рассчитывают, что благодаря скорому назначению у нового гендиректора будет время до начала следующего сезона и трансферного окна ознакомиться с делами клуба.

Первоочередная задача «Спартака» — закрыть позицию генерального директора. А он, скорее всего, займётся поиском спортивного директора.

Доменико Тедеско напряжен. | Источник: Reuters

Уйдёт ли Тедеско?

Позиция Федуна по главному тренеру не менялась — владелец клуба намерен дать Тедеско время на работу с командой.

Сам Тедеско на данный момент тоже не собирается покидать клуб, однако неизвестно, сработается ли немецкий специалист с новым генеральным директором.