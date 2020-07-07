Как и почему из «Спартака» убрали Цорна, и кто может его заменить?
Все подробности революции в клубе.
Все подробности революции в клубе.
Ещё вчера «Чемпионат» сообщил, что в «Спартаке» назревает смена власти. Сегодня об уходе Томаса Цорна с поста гендиректора клуба объявил официальный сайт команды. Рассказываем, почему убрали Цорна и кто и когда займёт его место.
У владельца «Спартака» накопилась много претензий к гендиректору клуба, суть которых сводится к одному — деньгам. Федун был очень недоволен финансовой отчётностью клуба. Вопросы вызывали трансферы как на вход, так и на выход (Адриано можно и нужно было продавать раньше за бОльшие деньги), а ещё «Спартак» покинуло несколько игроков с солидной компенсацией за расторжение контракта. Были претензии и к тому, как обстоят дела в «Спартаке-2».
По нашей информации, «Спартак» рассматривает на этот пост несколько человек.
Также прийти в «Спартак» может и генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. Ещё один вариант — возвращение Александра Жиркова. Ранее он занимал пост заместителя председателя совета директоров клуба. Но, скорее всего, выбор будет сделан в пользу другого человека.
Имя нового гендиректора клуба «Спартак», по нашей информации, должен объявить не позднее 15 июля. В клубе рассчитывают, что благодаря скорому назначению у нового гендиректора будет время до начала следующего сезона и трансферного окна ознакомиться с делами клуба.
Первоочередная задача «Спартака» — закрыть позицию генерального директора. А он, скорее всего, займётся поиском спортивного директора.
Позиция Федуна по главному тренеру не менялась — владелец клуба намерен дать Тедеско время на работу с командой.
Сам Тедеско на данный момент тоже не собирается покидать клуб, однако неизвестно, сработается ли немецкий специалист с новым генеральным директором.
Максим Пахомов