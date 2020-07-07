КДК РФС оштрафовал клубы РПЛ за нарушение регламента суммарно на 900 тыс. рублей

Штраф в размере 150 тыс. рублей получили шесть клубов — «Краснодар», московские «Спартак» и «Динамо», казанский «Рубин», самарские «Крылья Советов» и «Уфа». Отдельно за нарушение регламента оштрафован тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук, он заплатит за нарушение 100 тыс. рублей.

«КДК в очередной раз обращает внимание на нарушения положений регламента участниками РПЛ, — сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц. — В 26-м туре чемпионата особо на себя обращает внимание количество случаев нарушений социальной дистанции зрителями, не использования ими масок и перчаток на трибунах, за что КДК были применены к соответствующим принимающим клубам РПЛ санкции в виде штрафов. КДК просит клубы РПЛ обратить внимание на необходимость обеспечения мер по соблюдению болельщиками во время нахождения на матчах соответствующих требований регламента с целью предотвращения распространения COVID-19».