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19:11 (мск), источник: ТАСС

КДК РФС оштрафовал клубы РПЛ за нарушение регламента суммарно на 900 тыс. рублей

ТАСС, 7 июля. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал шесть клубов Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) за нарушение регламента возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Галерея с матча «Спартак» — «Тамбов» от Sport24.

Штраф в размере 150 тыс. рублей получили шесть клубов — «Краснодар», московские «Спартак» и «Динамо», казанский «Рубин», самарские «Крылья Советов» и «Уфа». Отдельно за нарушение регламента оштрафован тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук, он заплатит за нарушение 100 тыс. рублей.

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«КДК в очередной раз обращает внимание на нарушения положений регламента участниками РПЛ, — сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц. — В 26-м туре чемпионата особо на себя обращает внимание количество случаев нарушений социальной дистанции зрителями, не использования ими масок и перчаток на трибунах, за что КДК были применены к соответствующим принимающим клубам РПЛ санкции в виде штрафов. КДК просит клубы РПЛ обратить внимание на необходимость обеспечения мер по соблюдению болельщиками во время нахождения на матчах соответствующих требований регламента с целью предотвращения распространения COVID-19».

Сезон в российском чемпионате возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Победителем РПЛ за четыре тура до конца стал петербургский «Зенит».

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