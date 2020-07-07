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19:49 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор «Зенита»: Клубу не грозят проблемы с соблюдением финансового fair play

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб «Зенит» не имеет проблем с соблюдением финансового fair play Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев.

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Источник: РИА "Новости"

Проект финансового fair play был утвержден исполкомом УЕФА в сентябре 2009 года, новые экономические правила вступили в силу с сезона-2011/12. Согласно этим правилам, клубы не могут тратить на покупку футболистов больше, чем они зарабатывают. Перед стартом сезона каждый участник еврокубков должен подтвердить, что не имеет просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими командами, своими игроками и налоговыми службами. Из-за нарушения этих правил из еврокубков было исключено в 2015 году московское «Динамо», а в октябре 2018-го УЕФА отстранил на один сезон казанский «Рубин».

«У нас проблем с финансовым fair play не было, и, надеюсь, не будет. Тем более что сделаны определенные корректировки по учету финансовых параметров. Поэтому мы чувствуем себя здесь абсолютно уверенно и комфортно. Мы не на грани, а, что называется, в абсолютных параметрах требований, которые выставляются УЕФА», — сказал Медведев.

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