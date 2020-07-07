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20:04 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор «Зенита»: Хотели бы привлечь к работе с резервом Аршавина и Кержакова

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб «Зенит» планирует привлечь к работе, связанной с подготовкой своего резерва, бывших нападающих команды Андрея Аршавина и Александра Кержакова. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев.

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Источник: РИА "Новости"
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Звезды питерского клуба в год своего дебюта за «Зенит»

Аршавин является трехкратным чемпионом России в составе «Зенита» (2007, 2012, 2015), обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008), Суперкубка России (2008). В настоящее время он работает тренером в академии «Зенита» для игроков не старше 15 лет. Кержаков также является чемпионом России (2010, 2012, 2015), обладателем Кубка (2010) и Суперкубка России (2011, 2016). Возглавляет юношескую сборную России (до 19 лет).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы используем голландский опыт, который пока пробуксовывает и не дает нужного результата, хотя довольно много выпускников академии играет в других клубах. Но мы не удовлетворены и будем менять подход, поэтому готовы привлечь таких легенд, как Аршавин, Кержаков, может быть, Данни, — сказал Медведев. — Директором академии является наш знаменитый зенитовский игрок Анатолий Давыдов. Мы не расплескаем эту преемственность, но футбол меняется в мире, он становится более интенсивным, быстрым, и игроков надо к этому готовить. Нельзя проигрывать по “физике” и думать, что за счет головы и техники можно побеждать, нужно, чтобы все эти элементы сочетались».

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Проблема подготовки резерва связана с тем, что в России сейчас практически не играют во дворах, как раньше, считает Медведев. «Конечно, Аршавин, Кержаков, [Игорь] Денисов, [Владимир] Быстров и другие со двора не уходили, играя в футбол. Им было все равно, кто рядом с ними играет, и они сами совершенствовались, любили это делать. Сейчас же у нас институт двора практически исчез, хотя вроде бы спортивные площадки во дворах есть», — отметил он.

«Но редко когда увидишь, чтобы на них проводились такие баталии, которые во дворах были раньше. Тут жаловаться нечего: жизнь меняется, информатизация общества меняет склонности, вкусы, приоритеты людей, и та деятельность, которая требует больших физических затрат и жертв, многих не привлекает. Тем более к результату надо идти долгие-долгие годы. Эта тема непростая, но мы будем ей заниматься в городе и области», — добавил Медведев.

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