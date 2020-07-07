Гендиректор «Зенита»: Хотели бы привлечь к работе с резервом Аршавина и Кержакова

Источник: РИА "Новости"

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий Звезды питерского клуба в год своего дебюта за «Зенит»

Аршавин является трехкратным чемпионом России в составе «Зенита» (2007, 2012, 2015), обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008), Суперкубка России (2008). В настоящее время он работает тренером в академии «Зенита» для игроков не старше 15 лет. Кержаков также является чемпионом России (2010, 2012, 2015), обладателем Кубка (2010) и Суперкубка России (2011, 2016). Возглавляет юношескую сборную России (до 19 лет).

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«Мы используем голландский опыт, который пока пробуксовывает и не дает нужного результата, хотя довольно много выпускников академии играет в других клубах. Но мы не удовлетворены и будем менять подход, поэтому готовы привлечь таких легенд, как Аршавин, Кержаков, может быть, Данни, — сказал Медведев. — Директором академии является наш знаменитый зенитовский игрок Анатолий Давыдов. Мы не расплескаем эту преемственность, но футбол меняется в мире, он становится более интенсивным, быстрым, и игроков надо к этому готовить. Нельзя проигрывать по “физике” и думать, что за счет головы и техники можно побеждать, нужно, чтобы все эти элементы сочетались».

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Проблема подготовки резерва связана с тем, что в России сейчас практически не играют во дворах, как раньше, считает Медведев. «Конечно, Аршавин, Кержаков, [Игорь] Денисов, [Владимир] Быстров и другие со двора не уходили, играя в футбол. Им было все равно, кто рядом с ними играет, и они сами совершенствовались, любили это делать. Сейчас же у нас институт двора практически исчез, хотя вроде бы спортивные площадки во дворах есть», — отметил он.