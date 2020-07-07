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20:08 (мск), источник: ТАСС

Новый контракт Дзюбы с «Зенитом» будет подписан по окончании сезона

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб «Зенит» подпишет новый контракт с нападающим Артемом Дзюбой по окончании нынешнего сезона. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев.

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Источник: Reuters

Нынешний контракт 31-летнего форварда истекает этим летом. В составе «Зенита» он стал двукратным чемпионом России (2019, 2020), обладателем Кубка (2016) и Суперкубка России (2015, 2016). В 2018 году был признан лучшим футболистом страны по версии еженедельника «Футбол».

«Он остается. Контракт с ним будет подписан по окончании этого сезона», — сказал Медведев.

Летом истечет арендное соглашение с «Сочи» у нападающего «Зенита» Александра Кокорина, выступающего за команду с начала этого года. «Александр — один из кандидатов на пополнение в состав нашей команды. Если он приедет вместе с “Сочи” (на матч чемпионата России 8 июля — прим. ТАСС), мы с ним пообщаемся», — подчеркнул Медведев.

Ранее Медведев рассказал ТАСС, что «Сочи» может заплатить за участие Кокорина в матче с «Зенитом» вплоть до дня игры.

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