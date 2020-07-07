Новый контракт Дзюбы с «Зенитом» будет подписан по окончании сезона

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Нынешний контракт 31-летнего форварда истекает этим летом. В составе «Зенита» он стал двукратным чемпионом России (2019, 2020), обладателем Кубка (2016) и Суперкубка России (2015, 2016). В 2018 году был признан лучшим футболистом страны по версии еженедельника «Футбол».

«Он остается. Контракт с ним будет подписан по окончании этого сезона», — сказал Медведев.

Летом истечет арендное соглашение с «Сочи» у нападающего «Зенита» Александра Кокорина, выступающего за команду с начала этого года. «Александр — один из кандидатов на пополнение в состав нашей команды. Если он приедет вместе с “Сочи” (на матч чемпионата России 8 июля — прим. ТАСС), мы с ним пообщаемся», — подчеркнул Медведев.