Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:15
Арсенал
Лестер
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Арсенал Т
Крылья Советов
24
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Валенсия
Вальядолид
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лечче
Лацио
21
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Атлетико
Футбол. Зарубежный
20:00
Кристал Пэлас
Челси
23
Футбол. Зарубежный
20:00
Уотфорд
Норвич
21
Футбол. Премьер-лига
18:30
Тамбов
Ахмат
12
Все события
Фоторепортажи
8«Спартак» сыграл вничью с «Уфой»
43«Спартак» дважды вел в счете, но проиграл «Тамбову»
21:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Кокорин против «Зенита» за 25 миллионов. «Сочи», реши вопрос! Страна должна это видеть

А для него это лучший шанс доказать, что и бывший зэк может играть за чемпионов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий
7 октября 2018 года, после матча РПЛ «Зенит» — «Краснодар», Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из Санкт-Петербурга в Москву на празднование 10-летия дружбы. Следующим утром они стали участниками двух драк, попали под суд и получили реальные сроки.

Как вы относитесь к такому модному нынче явлению, как запрет на участие футболиста в матче против команды, которой он принадлежит?

Я — негативно.

Понятно — бизнес. Терпеть неудобства (пропускать голы, терять очки) от своего же игрока, которому часто еще и зарплату платишь — сомнительное удовольствие формата BDSM. Вот и вносятся такие пункты в арендные соглашения как страхование рисков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но если оценивать с чисто спортивной точки зрения — на трусость похоже. Ну или на поведение собаки на сене — и сам ни ам, и никому не дам.

Если игрок вам не нужен (пока), и вы считаете его слабее конкурентов — стоит ли бояться? Предоставьте шанс проявить себя и доказать обратное! Вон Дзюба два года назад против «Зенита» за «Арсенал» сыграл и на диком желании объяснить Манчини и Малафееву, как они не правы, можно сказать, всю карьеру перезапустил.

И ладно бы — без вариантов запрещали. Нет — и точка. Это еще куда ни шло: хозяин — барин. Но ведь за деньги можно. Тот же Дзюба всего за 120 тысяч евро «Зенит» отвалтузил. Тьфу ты! Попахивает древнейшей профессией.

Читайте также
Сколько нужно заплатить, чтобы Кокорин сыграл против «Зенита»

Другой пример: «Спартак» «Тамбову» за выход Мелкадзе ценник выставил — порядка 5 миллионов рублей. «Тамбов» денег не нашел. Но и без Мелкадзе «Спартак» обыграл. И кому от этого легче стало? Так Тедеско мог вживую посмотреть на игрока, которого клуб хочет вернуть обратно. Да и болельщики бы оценили.

Вот это называется — ни себе, ни людям.

Сыграет ли завтра против «Сочи» Кокорин — следующий эпизод сериала «Арендованные». Разговоры ходят — «Зенит» таксу заломил. 25 миллионов. Информацию о 40 миллионах генеральный директор чемпионов Медведев опроверг: «Эта величина далека от реальных контрактных условий».

В любом случае для Ротенберга, что 25 миллионов, что 40 — не деньги. И Кокорин сыграть может и должен. Если, конечно, наверху опять чего-нибудь не переиначат. Зэк в составе, как мы поняли, для «Зенита» — это табу. А если против? Можно?

Кокорин против защитников «Зенита» и в заочной дуэли с Дзюбой — крутая интрига! Посмотреть на нее очень хочется. Глядишь, и будущее его прояснится — один из самых увлекательных сюжетов предстоящего, рекордно короткого межсезонья.

Кокорин навсегда останется зэка, пусть и бывшим. С этой графой в биографии ничего уже не поделать — ни ему самому, ни «Зениту». Но игрок-то он, и с этим никто спорить не станет — классный. И Семак не перестает повторять — Кокорин ему нужен. Тем более перед Лигой чемпионов, с групповым раундом которой «Зениту» пришла пора разбираться. Что решит руководство клуба, с которым, по словам Кокорина, «у него не пошло»? Отпускать свободным агентом? Продавать конкурентам по РПЛ (тому же «Локомотиву»), только из-за того, что криминальная история игрока может тенью лечь на что-то там? За такие решения «Зениту», уверен, гарантирована критика.

Читайте также
«Сочи» накажет Кокорина за нарушение социального дистанцирования

Европа — другое дело. Тот же «Марсель» с Виллаш-Боашем. Или Испания, где пытается занять свое место под пиренейским солнцем бывший лучший друг Смолов. Мне близка позиция испанского журналиста Хосе Игнасио Ортеги, который в нашей недавней беседе призвал Кокорина к отъезду: «То, как он играет за “Сочи” — это здорово. В отличие от Смолова, ему хватает и агрессии, и “физики”, и характера. Мое мнение — Кокорину нужно уходить из российской лиги. Он хоть сейчас может играть в Испании. Да в любом сильном чемпионате!».

Отдельно Ортега остановился на зарплате Александра: «3 миллиона евро… Боже мой! Такую зарплату ему в Испании никто платить не сможет. Половину — максимум! Думаю, он уедет, только если сам скажет: “Ребята, я забываю про деньги, дайте мне играть в Европе”».

Скажет ли? Или все-таки попробует доказать, что достоин играть в «Зените»? Пусть и в роли «джокера». Больше игрового времени при наличии в составе добывших второе золото Дзюбы, Малкома и Азмуна Семак ему поначалу вряд ли сможет предложить.

Все знающий про «Зенит» Геннадий Орлов считает: «Многое будет зависеть от предложения клуба».

Но конкретно завтра многое будет зависеть от самого Кокорина, который (если ему все-таки разрешат выйти на поле) должен сыграть на «Крестовском» так, чтобы «Зенит», как минимум, крепко задумался о его перспективах и новом контракте.

Матч в целом обещает быть весьма любопытным. Теплые отношения «Зенита» и «Сочи» — Миллера и Ротенберга — притча во языцех (без них и аренды Кокорина не было бы). В последнем туре против «Локомотива» за «Сочи» сыграли сразу 8 (!) футболистов с зенитовским прошлым. И «Сочи» сейчас сражается за то, чтобы остаться в премьер-лиге (или 6 очков преимущества — это уже всё, остались?). А «Зениту» нужно как следует отпраздновать чемпионство — первый домашний матч после краснодарского триумфа завершится вручением кубка. И вот как тут с дружественной командой поступить, чтобы не сильно обидеть?

Роман Вагин

Читайте также
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Как и почему из «Спартака» убрали Цорна, кто может его заменить
Новые подробности гибели Коби Брайанта. Хронология дня трагедии
«Челси» победил в лондонском дерби и вышел на третье место в АПЛ
«Реал» планирует бесплатно заполучить Мбаппе
«Зенит» хочет привлечь к работе с резервом Аршавина и Кержакова
«Ахмат» на выезде победил «Тамбов» в матче чемпионата России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь