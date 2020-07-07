Кокорин против «Зенита» за 25 миллионов. «Сочи», реши вопрос! Страна должна это видеть
А для него это лучший шанс доказать, что и бывший зэк может играть за чемпионов.
А для него это лучший шанс доказать, что и бывший зэк может играть за чемпионов.
Как вы относитесь к такому модному нынче явлению, как запрет на участие футболиста в матче против команды, которой он принадлежит?
Я — негативно.
Понятно — бизнес. Терпеть неудобства (пропускать голы, терять очки) от своего же игрока, которому часто еще и зарплату платишь — сомнительное удовольствие формата BDSM. Вот и вносятся такие пункты в арендные соглашения как страхование рисков.
Но если оценивать с чисто спортивной точки зрения — на трусость похоже. Ну или на поведение собаки на сене — и сам ни ам, и никому не дам.
Если игрок вам не нужен (пока), и вы считаете его слабее конкурентов — стоит ли бояться? Предоставьте шанс проявить себя и доказать обратное! Вон Дзюба два года назад против «Зенита» за «Арсенал» сыграл и на диком желании объяснить Манчини и Малафееву, как они не правы, можно сказать, всю карьеру перезапустил.
И ладно бы — без вариантов запрещали. Нет — и точка. Это еще куда ни шло: хозяин — барин. Но ведь за деньги можно. Тот же Дзюба всего за 120 тысяч евро «Зенит» отвалтузил. Тьфу ты! Попахивает древнейшей профессией.
Другой пример: «Спартак» «Тамбову» за выход Мелкадзе ценник выставил — порядка 5 миллионов рублей. «Тамбов» денег не нашел. Но и без Мелкадзе «Спартак» обыграл. И кому от этого легче стало? Так Тедеско мог вживую посмотреть на игрока, которого клуб хочет вернуть обратно. Да и болельщики бы оценили.
Вот это называется — ни себе, ни людям.
Сыграет ли завтра против «Сочи» Кокорин — следующий эпизод сериала «Арендованные». Разговоры ходят — «Зенит» таксу заломил. 25 миллионов. Информацию о 40 миллионах генеральный директор чемпионов Медведев опроверг: «Эта величина далека от реальных контрактных условий».
В любом случае для Ротенберга, что 25 миллионов, что 40 — не деньги. И Кокорин сыграть может и должен. Если, конечно, наверху опять
Кокорин навсегда останется зэка, пусть и бывшим. С этой графой в биографии ничего уже не поделать — ни ему самому, ни «Зениту». Но
Европа — другое дело. Тот же «Марсель» с
Отдельно Ортега остановился на зарплате Александра: «3 миллиона евро… Боже мой! Такую зарплату ему в Испании никто платить не сможет. Половину — максимум! Думаю, он уедет, только если сам скажет: “Ребята, я забываю про деньги, дайте мне играть в Европе”».
Скажет ли? Или
Все знающий про «Зенит» Геннадий Орлов считает: «Многое будет зависеть от предложения клуба».
Матч в целом обещает быть весьма любопытным. Теплые отношения «Зенита» и «Сочи» — Миллера и Ротенберга — притча во языцех (без них и аренды Кокорина не было бы). В последнем туре против «Локомотива» за «Сочи» сыграли сразу 8 (!) футболистов с зенитовским прошлым. И «Сочи» сейчас сражается за то, чтобы остаться в
Роман Вагин