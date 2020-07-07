«Крылья Советов» обыграли «Арсенал» и прервали серию из пяти матчей без побед в РПЛ
ТУЛА, 7 июля. /ТАСС/. Футболисты самарских «Крыльев Советов» победили тульский «Арсенал» со счетом 4:2 в гостевом матче 27-го тура Тинькофф — Российской
ТУЛА, 7 июля. /ТАСС/. Футболисты самарских «Крыльев Советов» победили тульский «Арсенал» со счетом 4:2 в гостевом матче 27-го тура Тинькофф — Российской
В составе победителей голы забили Виталий Лысцов (38-я минута), Денис Попович (57), Максим Глушенков (62) и Деян Радонич (69). У проигравших отличились Александр Денисов (8) и Евгений Луценко (79), который забил 14 голов в текущем сезоне и занимает второе место в списке бомбардиров, лидирует форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба (16 голов). При этом Луценко девять голов забил головой (рекорд РПЛ).
Лучшим игроком матча был признан Попович, который также стал автором двух голевых передач. На матче присутствовал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. В составе «Крыльев Советов» дебютировал 20-летний полузащитник Владислав Тюрин, вышедший на замену в конце второго тайма.
Поддержка болельщиков «Арсенала» действовала более слаженно по сравнению с матчем против грозненского «Ахмата» в позапрошлом туре (1:3), активные фанаты разместились на двух секторах. Они приветствовали команду песней «Тульская оборонная» («Тула веками оружье ковала»), кричалкой «Только Тула, только победа!». После четвертого пропущенного мяча небольшая часть зрителей покинула стадион.
«Крылья Советов» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Отставание «Крыльев Советов» от 14-й строчки, гарантирующей право на выступление в следующем сезоне РПЛ, составляет одно очко. Самарский клуб не проигрывает в РПЛ с момента назначения на пост главного тренера Андрея Талалаева (одна победа, две ничьи), предыдущий раз «Крылья Советов» побеждали 8 марта, обыграв в гостях казанский «Рубин» (1:0). «Арсенал» идет десятым, имея в активе 31 очко, клуб потерпел первое поражение после отставки Игоря Черевченко (в прошлом туре «Арсенал» на выезде переиграл московское «Динамо» со счетом 1:0).
В 28-м туре подопечные Талалаева 12 июля в гостях сыграют с московским «Динамо», «Арсенал» днем ранее дома примет «Тамбов». Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса.
|Сергей Подпалый
|Андрей Талалаев
|Александр Денисов
|8′
|Виталий Лысцов(Денис Попович, Максим Глушенков)
|38′
|Евгений Луценко(Эванс Кангва)
|79′
|Денис Попович
|57′
|Максим Глушенков(Антон Зиньковский)
|62′
|Деян Радонич(Денис Попович)
|68′
|50
|Егор Шамов
|39
|Евгений Фролов
|5
|Александр Довбня
|3
|Никита Чернов
83′
|6
|Максим Беляев
|5
|Виталий Лысцов
41′
|71
|Александр Денисов
|44
|Никита Чичерин
11′
|27
|Александр Ломовицкий
|8
|Александр Гацкан
|82
|Даниил Хлусевич
|23
|Дмитрий Комбаров
32′
|48
|Евгений Луценко
|40
|Артем Тимофеев
19′
|11
|Сергей Ткачев
46′
|11
|Денис Попович
90′
|20
|Горан Чаушич
56′
|28
|Паул Антон
|23
|Игорь Горбатенко
87′
|15
|Максим Глушенков
63′
|28
|Владислав Пантелеев
|9
|Деян Радонич
|70
|Георгий Костадинов
50′75′
|17
|Антон Зиньковский
84′
|25
|Кингс Кангва
|57
|Владислав Тюрин
|22
|Даниил Лесовой
42′75′
|77
|Дмитрий Кабутов
84′
|10
|Эванс Кангва
|86
|Дмитрий Молчанов
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|17
|3
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|9
|11
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Боковой судья
|Алексей Лунев(Россия, Новосибирск)
|Боковой судья
|Наиль Сейфетдинов(Россия, Казань)
|ВАР
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Илья Елеференко(Россия, Москва)