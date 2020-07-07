«Крылья Советов» обыграли «Арсенал» и прервали серию из пяти матчей без побед в РПЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей голы забили Виталий Лысцов (38-я минута), Денис Попович (57), Максим Глушенков (62) и Деян Радонич (69). У проигравших отличились Александр Денисов (8) и Евгений Луценко (79), который забил 14 голов в текущем сезоне и занимает второе место в списке бомбардиров, лидирует форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба (16 голов). При этом Луценко девять голов забил головой (рекорд РПЛ).

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Лучшим игроком матча был признан Попович, который также стал автором двух голевых передач. На матче присутствовал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. В составе «Крыльев Советов» дебютировал 20-летний полузащитник Владислав Тюрин, вышедший на замену в конце второго тайма.

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Поддержка болельщиков «Арсенала» действовала более слаженно по сравнению с матчем против грозненского «Ахмата» в позапрошлом туре (1:3), активные фанаты разместились на двух секторах. Они приветствовали команду песней «Тульская оборонная» («Тула веками оружье ковала»), кричалкой «Только Тула, только победа!». После четвертого пропущенного мяча небольшая часть зрителей покинула стадион.

«Крылья Советов» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Отставание «Крыльев Советов» от 14-й строчки, гарантирующей право на выступление в следующем сезоне РПЛ, составляет одно очко. Самарский клуб не проигрывает в РПЛ с момента назначения на пост главного тренера Андрея Талалаева (одна победа, две ничьи), предыдущий раз «Крылья Советов» побеждали 8 марта, обыграв в гостях казанский «Рубин» (1:0). «Арсенал» идет десятым, имея в активе 31 очко, клуб потерпел первое поражение после отставки Игоря Черевченко (в прошлом туре «Арсенал» на выезде переиграл московское «Динамо» со счетом 1:0).

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В 28-м туре подопечные Талалаева 12 июля в гостях сыграют с московским «Динамо», «Арсенал» днем ранее дома примет «Тамбов». Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса.