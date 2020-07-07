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7 июля, источник: ТАСС

«Крылья Советов» обыграли «Арсенал» и прервали серию из пяти матчей без побед в РПЛ

ТУЛА, 7 июля. /ТАСС/. Футболисты самарских «Крыльев Советов» победили тульский «Арсенал» со счетом 4:2 в гостевом матче 27-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей голы забили Виталий Лысцов (38-я минута), Денис Попович (57), Максим Глушенков (62) и Деян Радонич (69). У проигравших отличились Александр Денисов (8) и Евгений Луценко (79), который забил 14 голов в текущем сезоне и занимает второе место в списке бомбардиров, лидирует форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба (16 голов). При этом Луценко девять голов забил головой (рекорд РПЛ).

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Лучшим игроком матча был признан Попович, который также стал автором двух голевых передач. На матче присутствовал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. В составе «Крыльев Советов» дебютировал 20-летний полузащитник Владислав Тюрин, вышедший на замену в конце второго тайма.

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Поддержка болельщиков «Арсенала» действовала более слаженно по сравнению с матчем против грозненского «Ахмата» в позапрошлом туре (1:3), активные фанаты разместились на двух секторах. Они приветствовали команду песней «Тульская оборонная» («Тула веками оружье ковала»), кричалкой «Только Тула, только победа!». После четвертого пропущенного мяча небольшая часть зрителей покинула стадион.

«Крылья Советов» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Отставание «Крыльев Советов» от 14-й строчки, гарантирующей право на выступление в следующем сезоне РПЛ, составляет одно очко. Самарский клуб не проигрывает в РПЛ с момента назначения на пост главного тренера Андрея Талалаева (одна победа, две ничьи), предыдущий раз «Крылья Советов» побеждали 8 марта, обыграв в гостях казанский «Рубин» (1:0). «Арсенал» идет десятым, имея в активе 31 очко, клуб потерпел первое поражение после отставки Игоря Черевченко (в прошлом туре «Арсенал» на выезде переиграл московское «Динамо» со счетом 1:0).

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В 28-м туре подопечные Талалаева 12 июля в гостях сыграют с московским «Динамо», «Арсенал» днем ранее дома примет «Тамбов». Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
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Арсенал Т
2:4
Первый тайм: 1:1
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 277.07.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Арсенал, 1684 зрителя
Главные тренеры
Сергей ПодпалыйАндрей Талалаев
Голы
Александр Денисов8′
Виталий Лысцов(Денис Попович, Максим Глушенков)38′
Евгений Луценко(Эванс Кангва)79′
Денис Попович57′
Максим Глушенков(Антон Зиньковский)62′
Деян Радонич(Денис Попович)68′
Составы команд
50Егор Шамов
39Евгений Фролов
5Александр Довбня
3Никита Чернов
83′
6Максим Беляев
5Виталий Лысцов
41′
71Александр Денисов
44Никита Чичерин
11′
27Александр Ломовицкий
8Александр Гацкан
82Даниил Хлусевич
23Дмитрий Комбаров
32′
48Евгений Луценко
40Артем Тимофеев
19′
11Сергей Ткачев
46′
11Денис Попович
90′
20Горан Чаушич
56′
28Паул Антон
23Игорь Горбатенко
87′
15Максим Глушенков
63′
28Владислав Пантелеев
9Деян Радонич
70Георгий Костадинов
50′75′
17Антон Зиньковский
84′
25Кингс Кангва
57Владислав Тюрин
22Даниил Лесовой
42′75′
77Дмитрий Кабутов
84′
10Эванс Кангва
86Дмитрий Молчанов
Статистика
3Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)17
3Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
3Угловые9
11Фолы10
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяАлексей Лунев(Россия, Новосибирск)
Боковой судьяНаиль Сейфетдинов(Россия, Казань)
ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Ассистент ВАРИлья Елеференко(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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