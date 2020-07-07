Каррера прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»

Ранее Sport24 сообщил, что Каррера готов покинуть АЕК и вернуться в «Спартак», который под его руководством стал чемпионом России в сезоне-2016/17.
«Это фантазии. Я сосредоточен на предстоящих матчах. У меня есть контракт с AEKом на следующий год, и я уважаю его, и у меня есть другие проблемы, касающиеся следующих матчей, на чем я и сосредоточен. Никто из российской команды не связывался о мной», — цитирует Карреру Gazzetta.gr.
«Спартак» во вторник объявил об отставке Томаса Цорна с поста генерального директора клуба, который он занимал с мая 2019 года. Главным тренером команды с октября 2019-го является Доменико Тедеско. После 26 туров «красно-белые» с 32 очками занимают седьмое место в таблице Российской премьер-лиги.