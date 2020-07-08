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00:10 (мск), источник: Матч ТВ

Юрий Семин: Я был против трансфера Миранчука в «Милан»? Отвечу одним словом — вранье

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о том, что он был против трансфера Алексея Миранчука в «Милан».

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Источник: Reuters
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Юрий Павлович Семин покидает пост главного тренера «Локомотива». Вспоминаем всё самое главное из его тренерской карьеры в «Локо».

— Что касается «Милана» и Миранчука, я просто одним словом скажу — вранье. Чистой воды. Никогда никто по Миранчуку ко мне не обращался, и мы не говорили на тему ухода в «Милан» никогда. Да, Миранчук может играть в любой команде Европы, его цена значительно выше той, о которой говорят. Он забил все голы «Локомотива» после перерыва, он лучший игрок в лиге. Миранчук ничуть не хуже Хаверца, который играет в «Байере». Просто он русский и не попал в ту обойму, где правильно продают. После того матча, который он провел с «Ювентусом», другой игрок бы уже имел другую команду. А чья это вина — мне сложно сказать, — заявил Семин в разговоре с Нобелем Арустамяном в программе «Инсайдеры» на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, 73-летний Семин работал с железнодорожниками с августа 2016 года, выиграв с командой чемпионат России, два Кубка страны и Суперкубок России.

Ранее СМИ сообщали, что «Милан» хотел арендовать Миранчука до конца текущего сезона за 3 миллиона евро, а затем выкупить за 15 миллионов.

Отметим, что контракт 24-летнего игрока рассчитан до лета 2021 года. В текущем сезоне Миранчук провел 28 матчей, забил 13 мячей и отдал 5 результативных передач.

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