Столичное дерби и чествование «Зенита». 27-й тур РПЛ продолжится в среду четырьмя матчами
ТАСС, 8 июля. Четырьмя матчами в среду продолжится 27-й тур Тинькофф — Российской
ТАСС, 8 июля. Четырьмя матчами в среду продолжится 27-й тур Тинькофф — Российской
«Локомотив» (49 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице, которое дает право выступить на групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. Железнодорожники опережают идущий третьим «Краснодар» на четыре очка, однако у соперника есть один матч в запасе. После перерыва «Локомотив» провел четыре встречи под руководством Марко Николича, сменившего во время паузы Юрия Семина. Команда одержала победы над «Оренбургом» (1:0) и казанским «Рубином» (2:0), а также сыграла вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1) и «Сочи» (0:0).
«Спартак» (32 очка) потерпел два поражения подряд, уступив московскому ЦСКА (0:2) и «Тамбову» (2:3). Во вторник со своего поста был уволен генеральный директор клуба Томас Цорн, который занимал должность с 14 мая 2019 года. «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая на одно очко от идущей шестой «Уфы». Шестая строчка даст путевку в квалификационный раунд следующего розыгрыша Лиги Европы, если петербургский «Зенит» одержит победу в Кубке России.
«Локомотив» испытывает проблемы с центральными нападающими — Джефферсон Фарфан и Лука Джорджевич восстанавливаются после травм, а в игре с «Сочи»
«Спартак» в последних десяти домашних матчах РПЛ одержал только одну победу, «Локмомотив» же не уступал в 11 из 12 выездных игр. После паузы все четыре мяча в составе железнодорожников забил Алексей Миранчук, который также не реализовал пенальти в компенсированное время встречи против «Сочи». Однако «Локомотив» не может одержать победу над «Спартаком» в четырех официальных матчах подряд. В первом круге
В прошлом туре «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» (4:2) и досрочно стал чемпионом страны. В среду команда из
«Зенит» первым получит новый трофей, который РПЛ презентовала в феврале. Предыдущая версия чемпионского кубка вручалась с сезона-2014/15. В прошлом розыгрыше турнира «Зенит» стал пятикратным чемпионом России и получил трофей на вечное хранение.
После паузы петербургский клуб одержал четыре победы в четырех встречах, в каждой из которых забивал не менее двух мячей. «Зенит» не проигрывает в РПЛ на протяжении 15 матчей подряд (12 побед, три ничьи). На своем поле команда в текущем чемпионате не потерпела ни одного поражения.
«Сочи» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Под вопросом находится участие в матче Александра Кокорина и Андрея Мостового, которые принадлежат «Зениту», решение будет принято в среду. В прошлых сезонах Артем Дзюба и Олег Шатов, выступая за тульский «Арсенал» и «Краснодар» соответственно, сыграли против петербургского клуба и смогли отличиться голами. Ранее главный тренер «Сочи» Владимир Федотов заявил, что за участие Кокорина в матче с «Зенитом» придется заплатить большие деньги.
У «Зенита» продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы защитник Эмануэль Маммана. Гостям
«Ростов» (42 очка) и ЦСКА (42 очка) занимают четвертое и пятое места соответственно. В среду армейцы сыграют на выезде с аутсайдером чемпионата «Оренбургом» (23 очка), а «Ростов» примет «Уфу». Четвертое место по итогам сезона в случае победы «Зенита» в Кубке России позволит стартовать сразу на групповом этапе Лиги Европы.
25 июня стало известно, что шесть игроков и два сотрудника «Оренбурга» заразились коронавирусной инфекцией, клуб ушел на двухнедельный карантин. Позднее выяснилось, что число заразившихся сотрудников увеличилось до десяти, а у одного из футболистов было выявлено двустороннее воспаление легких. «Оренбург» не смог провести матчи 24-го и 25-го туров против «Краснодара» и екатеринбургского «Урала» соответственно.
На выездной матч прошлого тура с «Рубином» «Оренбург» отправился, но проиграл со счетом 0:1. ЦСКА в первой встрече после паузы уступил «Зениту» (0:4), после чего главный тренер Виктор Гончаренко не пришел на
В понедельник у белорусского специалиста умерла мать. В
Шесть игроков «Ростова» во время паузы заразились коронавирусом, поэтому на первую встречу в Сочи отправилась юниорская команда, которая уступила сопернику со счетом 1:10. После этого подопечные Валерия Карпина одержали победу над «Арсеналом» (2:1), сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1) и «Крыльями Советов» (0:0). «Уфа» после перерыва идет без поражений (одна победа, три ничьи).