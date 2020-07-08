СМИ: ЦСКА готовит «Сан-Лоренсо» новое предложение по Гайчу

По информации СМИ, ранее армейцы предложили «Сан-Лоренсо» 8 миллионов евро плюс бонусы за 90% прав на игрока, однако аргентинский клуб ответил отказом. По данным издания, ЦСКА в среду может направить «Сан-Лоренсо» новое предложение — 12−13 миллионов долларов, а также проценты от будущей продажи игрока.