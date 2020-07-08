СМИ: ЦСКА готовит «Сан-Лоренсо» новое предложение по Гайчу
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА намерен сделать новое предложение аргентинскому «Сан-Лоренсо» по трансферу нападающего Адольфо Гайча, сообщает Ole.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА намерен сделать новое предложение аргентинскому «Сан-Лоренсо» по трансферу нападающего Адольфо Гайча, сообщает Ole.
По информации СМИ, ранее армейцы предложили «Сан-Лоренсо» 8 миллионов евро плюс бонусы за 90% прав на игрока, однако аргентинский клуб ответил отказом. По данным издания, ЦСКА в среду может направить «Сан-Лоренсо» новое предложение — 12−13 миллионов долларов, а также проценты от будущей продажи игрока.
Также Ole отмечает, что на игрока претендуют бельгийский «Брюгге», неназванные клубы из Англии и Италии.
В сезоне-2019/20 футболист провел 13 матчей во всех турнирах, забил пять голов. В сентябре прошлого года Гайч дебютировал за сборную Аргентины.