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13:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: ЦСКА готовит «Сан-Лоренсо» новое предложение по Гайчу

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА намерен сделать новое предложение аргентинскому «Сан-Лоренсо» по трансферу нападающего Адольфо Гайча, сообщает Ole.

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Источник: AFP 2020

По информации СМИ, ранее армейцы предложили «Сан-Лоренсо» 8 миллионов евро плюс бонусы за 90% прав на игрока, однако аргентинский клуб ответил отказом. По данным издания, ЦСКА в среду может направить «Сан-Лоренсо» новое предложение — 12−13 миллионов долларов, а также проценты от будущей продажи игрока.

Также Ole отмечает, что на игрока претендуют бельгийский «Брюгге», неназванные клубы из Англии и Италии.

В сезоне-2019/20 футболист провел 13 матчей во всех турнирах, забил пять голов. В сентябре прошлого года Гайч дебютировал за сборную Аргентины.

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