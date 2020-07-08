«Парень творит чудеса, его ждет «Ювентус»: Губерниев — о голе Заболотного
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Телекомментатор Дмитрий Губерниев отметил действия форварда «Сочи» Антона Заболотного в матче 27-го тура Российской
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Телекомментатор Дмитрий Губерниев отметил действия форварда «Сочи» Антона Заболотного в матче 27-го тура Российской
Заболотный отметился голом уже на пятой минуте встречи, проходящей в
«Братцы, Заболотного точно ждет “Ювентус”! Парень творит чудеса в штрафной площадке соперника», — написал Губерниев в своем
«Зенит» досрочно стал чемпионом страны в воскресенье, 5 июля, обыграв на выезде «Краснодар» со счетом 4:2 в матче 26-го тура РПЛ, став недосягаемым для конкурентов. После игры с «Сочи» футболистам «Зенита» должны вручить кубок за победу в чемпионате России по итогам сезона.