Иванович покинул «Зенит» и улетел в Сербию из-за несчастья в семье. Он может пропустить концовку сезона

«Отбыл в Сербию, у него случилось несчастье в семье. Его отпустил тренерский штаб. Нет пока речи о том, что до конца сезона мы его не увидим. Нужно будет согласовывать с Роспотребнадзором, когда он вернется. Мы знаем, что есть указание о 14-дневном карантине после возвращения из-за границы. Не исключено, что до конца сезона мы Ивановича на поле еще увидим. Но пока он не в команде», — сказал комментатор.