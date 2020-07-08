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19:08 (мск), источник: Sport24

Иванович покинул «Зенит» и улетел в Сербию из-за несчастья в семье. Он может пропустить концовку сезона

Защитник и капитан «Зенита» Бранислав Иванович улетел на родину в Сербию. Об этом в эфире ютуб-канала РПЛ сказал комментатор Михаил Моссаковский, который работает на матче 27-го тура «Зенит» — «Сочи». Существует вероятность, что 36-летний футболист пропустит остаток сезона.

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Источник: Sport24

«Отбыл в Сербию, у него случилось несчастье в семье. Его отпустил тренерский штаб. Нет пока речи о том, что до конца сезона мы его не увидим. Нужно будет согласовывать с Роспотребнадзором, когда он вернется. Мы знаем, что есть указание о 14-дневном карантине после возвращения из-за границы. Не исключено, что до конца сезона мы Ивановича на поле еще увидим. Но пока он не в команде», — сказал комментатор.

Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России, однако 19 июля питерцы должны встретиться со «Спартаком» в полуфинале Кубка России.

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