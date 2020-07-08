Иванович покинул «Зенит» и улетел в Сербию из-за несчастья в семье. Он может пропустить концовку сезона
Защитник и капитан «Зенита» Бранислав Иванович улетел на родину в Сербию. Об этом в эфире
Защитник и капитан «Зенита» Бранислав Иванович улетел на родину в Сербию. Об этом в эфире
«Отбыл в Сербию, у него случилось несчастье в семье. Его отпустил тренерский штаб. Нет пока речи о том, что до конца сезона мы его не увидим. Нужно будет согласовывать с Роспотребнадзором, когда он вернется. Мы знаем, что есть указание о 14-дневном карантине после возвращения
Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России, однако 19 июля питерцы должны встретиться со «Спартаком» в полуфинале Кубка России.