«Спартак» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча состоится на стадионе «красно-белых» в среду и начнется в 20:30.

У «Локомотива» с первых минут появятся португальские футболисты Эдер и Жоао Марио.

Полностью состав «Локомотива» выглядит следующим образом: Антон Коченков (вратарь), Владислав Игнатьев, Мацей Рыбус, Ведран Чорлука (капитан), Мурило, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Даниил Куликов, Станислав Магкеев, Жоао Марио, Эдер.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не сможет рассчитывать в матче с «Локомотивом» на защитника Самуэля Жиго и полузащитника Романа Зобнина, которые пропускают встречу из-за дисквалификаций. При этом в заявке «Спартака» на игру впервые после возобновления сезона появился защитник Илья Кутепов, который пропустил предыдущие встречи из-за травмы.

«Спартак» выйдет на матч в следующем составе: Александр Максименко (вратарь), Георгий Джикия, Павел Маслов, Илья Гапонов, Айртон Лукас, Николай Рассказов, Алекс Крал, Наиль Умяров, Зелимхан Бакаев, Эсекель Понсе, Джордан Ларссон.