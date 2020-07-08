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20:16 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА в гостях разгромил «Оренбург» в матче чемпионата России по футболу

ОРЕНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над «Оренбургом» со счетом 4:0 в гостевом матче 27-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Забитыми мячами отметились Федор Чалов (32-я минута), Никола Влашич (59), Георгий Щенников (78) и Иван Обляков (90+4). Влашич и Чалов также отметились результативными передачами. Защитник ЦСКА Игорь Дивеев получил желтую карточку и пропустит следующий матч чемпионата. ЦСКА одержал победу со счетом 4:0 во втором матче подряд, в прошлом туре армейцы забили четыре безответных мяча в ворота «Ахмата».

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев провел в чемпионате России 454-й матч и вышел на третье место по этому показателю, обойдя Дмитрия Лоськова. Больше Акинфеева в чемпионате России сыграли Сергей Игнашевич (489) и Сергей Семак (456).

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ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби

В турнирной таблице ЦСКА поднялся на третье место, набрав 46 очков. Клуб на три очка отстает от идущего вторым московского «Локомотива» и опережает идущих следом «Краснодар» и «Ростов» на один и два балла соответственно. Две лучшие команды по итогам чемпионата в следующем сезоне сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов, третья — в квалификации турнира, четвертая и пятая — в квалификации Лиги Европы. Чемпионом страны досрочно стал петербургский «Зенит».

«Оренбург» занимает последнее место, набрав 23 очка. Команда потерпела седьмое поражение подряд, два из которых были техническими. «Оренбург» не смог принять участие в играх с «Краснодаром» и екатеринбургским «Уралом» из-за вспышки коронавируса в команде.

В следующем туре ЦСКА примет казанский «Рубин», «Оренбург» на своем поле встретится с «Ростовом». Оба матча запланированы на 12 июля.

Жара в Оренбурге

Вход на стадион «Газовик» на матч «Оренбург» — ЦСКА организован только по сезонным абонементам. Это позволило заполнить трибуны примерно на 10%, как предписывает регламент в условиях пандемии. Всем болельщикам выдали маски и перчатки, измеряли температуру тела.

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Температура воздуха в среду в Оренбурге достигала 38 градусов, это стало причиной переноса игры на вечер, когда стало прохладнее — около 30−32 градусов.

Болельщики «Оренбурга» с оптимизмом встретили команду на родном поле после длительного перерыва, несмотря на последнюю строчку в турнирной таблице. Они рассчитывали, что команда покажет хороший футбол. Однако «Оренбург» потерпел разгромное поражение. Некоторые болельщики решили не дожидаться окончания матча и покинули стадион еще до финального свистка.

На матч приехали около 100 болельщиков ЦСКА, но большинству из них не удалось попасть на стадион из-за ограничений на вход.

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Оренбург
0:4
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 278.07.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Газовик
Главные тренеры
Константин ПарамоновВиктор Гончаренко
Голы
Федор Чалов(Никола Влашич)32′
Никола Влашич(Федор Чалов)59′
Георгий Щенников(Кристиян Бистрович)78′
Иван Обляков(Наяир Тикнизян, Константин Кучаев)90+4′
Составы команд
38Андрей Климович
35Игорь Акинфеев
3Михаил Сиваков
2Мариу Фернандес
12Андрей Малых
23Хердур Магнуссон
13Сергей Терехов
90+1′
42Георгий Щенников
15Георгий Зотов
78Игорь Дивеев
47′
18Данил Липовой
98Иван Обляков
32Артем Кулишев
51′
14Кирилл Набабкин
57′83′
20Джоэль Фамейе
25′
62Вадим Карпов
31Виталий Шахов
64′
8Никола Влашич
82′
33Давид Бидловский
71Наяир Тикнизян
22Федор Черных
46′
17Арнор Сигурдссон
54′
17Жига Шкофлек
20Константин Кучаев
11Андреа Чуканов
80′
87Константин Марадишвили
54′
24Даниил Криворучко
84′
25Кристиян Бистрович
9Федор Чалов
72′
29Яка Бийол
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)16
3Удары в створ11
0Штанги, перекладины0
1Угловые6
10Фолы11
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
Боковой судьяАндрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
ВАРПавел Кукуян(Россия, Сочи)
Ассистент ВАРАндрей Болотенков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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