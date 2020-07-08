ЦСКА в гостях разгромил «Оренбург» в матче чемпионата России по футболу

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Забитыми мячами отметились Федор Чалов (32-я минута), Никола Влашич (59), Георгий Щенников (78) и Иван Обляков (90+4). Влашич и Чалов также отметились результативными передачами. Защитник ЦСКА Игорь Дивеев получил желтую карточку и пропустит следующий матч чемпионата. ЦСКА одержал победу со счетом 4:0 во втором матче подряд, в прошлом туре армейцы забили четыре безответных мяча в ворота «Ахмата».

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев провел в чемпионате России 454-й матч и вышел на третье место по этому показателю, обойдя Дмитрия Лоськова. Больше Акинфеева в чемпионате России сыграли Сергей Игнашевич (489) и Сергей Семак (456).

В турнирной таблице ЦСКА поднялся на третье место, набрав 46 очков. Клуб на три очка отстает от идущего вторым московского «Локомотива» и опережает идущих следом «Краснодар» и «Ростов» на один и два балла соответственно. Две лучшие команды по итогам чемпионата в следующем сезоне сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов, третья — в квалификации турнира, четвертая и пятая — в квалификации Лиги Европы. Чемпионом страны досрочно стал петербургский «Зенит».

«Оренбург» занимает последнее место, набрав 23 очка. Команда потерпела седьмое поражение подряд, два из которых были техническими. «Оренбург» не смог принять участие в играх с «Краснодаром» и екатеринбургским «Уралом» из-за вспышки коронавируса в команде.

В следующем туре ЦСКА примет казанский «Рубин», «Оренбург» на своем поле встретится с «Ростовом». Оба матча запланированы на 12 июля.

Жара в Оренбурге

Вход на стадион «Газовик» на матч «Оренбург» — ЦСКА организован только по сезонным абонементам. Это позволило заполнить трибуны примерно на 10%, как предписывает регламент в условиях пандемии. Всем болельщикам выдали маски и перчатки, измеряли температуру тела.

Температура воздуха в среду в Оренбурге достигала 38 градусов, это стало причиной переноса игры на вечер, когда стало прохладнее — около 30−32 градусов.

Болельщики «Оренбурга» с оптимизмом встретили команду на родном поле после длительного перерыва, несмотря на последнюю строчку в турнирной таблице. Они рассчитывали, что команда покажет хороший футбол. Однако «Оренбург» потерпел разгромное поражение. Некоторые болельщики решили не дожидаться окончания матча и покинули стадион еще до финального свистка.