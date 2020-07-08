«Зенит» обыграл «Сочи» в первом матче после досрочной победы в сезоне РПЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Зенита» голы забили Малком (33-я минута) и Сердар Азмун (76), у «Сочи» отличился Антон Заболотный (5), который перешел в «Сочи» из «Зенита», нападающий не стал праздновать гол. В матче не смог принять участие капитан «Зенита» защитник Бранислав Иванович, он улетел в Сербию из-за несчастья в семье.

Дзюба записал на свой счет 13-ю голевую передачу в 26 матчах текущего чемпионата. Нападающий также является лучшим бомбардиром турнира, в его активе 16 голов. Второе место по этому показателю делят Азмун и форвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко (по 14 голов). На правах аренды за «Сочи» выступают игроки «Зенита» Андрей Мостовой и Александр Кокорин. Кокорин отыграл весь матч против «Зенита», Мостовой не смог принять участие в игре из-за обязательств в контракте, также в составе «Сочи» играло пять бывших игроков «Зенита»: защитники Миха Мевля, Эльмир Набиуллин и Ибрагим Цаллагов, полузащитник Дмитрий Полоз и Заболотный.

На игровых майках футболистов «Зенита» была нанесена чемпионская нашивка с изображением нового трофея РПЛ и надпись «Мы команда», по окончании матча футболистам вручили чемпионский кубок. В матче прошлого тура, который прошел 5 июля, петербургский клуб в гостях обыграл «Краснодар» (4:2) и за четыре тура до конца стал победителем чемпионата России. При подходе к стадиону перед игрой с «Сочи» можно было увидеть граффити с изображением игрока «Зенита» в маске со старым вариантом трофея, вручаемого победителю РПЛ. Внутри стадиона на фанатской трибуне был развернут баннер с надписью «Чемпионы-1980» (в этом году «Зенит» завоевал бронзовые награды чемпионата СССР, в 1984 году клуб выиграл чемпионство), на стадионе работала бегущая строка с поздравлениями от всех желающих болельщиков.

В следующем туре подопечные Сергея Семака 11 июля в гостях встретятся с грозненским «Ахматом», «Сочи» в этот же день дома примет московский «Спартак».