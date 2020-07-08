«Зенит» обыграл «Сочи» в первом матче после досрочной победы в сезоне РПЛ

В составе «Зенита» голы забили Малком (33-я минута) и Сердар Азмун (76), у «Сочи» отличился Антон Заболотный (5), который перешел в «Сочи» из «Зенита», нападающий не стал праздновать гол. В матче не смог принять участие капитан «Зенита» защитник Бранислав Иванович, он улетел в Сербию
Дзюба записал на свой счет 13-ю голевую передачу в 26 матчах текущего чемпионата. Нападающий также является лучшим бомбардиром турнира, в его активе 16 голов. Второе место по этому показателю делят Азмун и форвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко (по 14 голов). На правах аренды за «Сочи» выступают игроки «Зенита» Андрей Мостовой и Александр Кокорин. Кокорин отыграл весь матч против «Зенита», Мостовой не смог принять участие в игре
На игровых майках футболистов «Зенита» была нанесена чемпионская нашивка с изображением нового трофея РПЛ и надпись «Мы команда», по окончании матча футболистам вручили чемпионский кубок. В матче прошлого тура, который прошел 5 июля, петербургский клуб в гостях обыграл «Краснодар» (4:2) и за четыре тура до конца стал победителем чемпионата России. При подходе к стадиону перед игрой с «Сочи» можно было увидеть граффити с изображением игрока «Зенита» в маске со старым вариантом трофея, вручаемого победителю РПЛ. Внутри стадиона на фанатской трибуне был развернут баннер с надписью «Чемпионы-1980» (в этом году «Зенит» завоевал бронзовые награды чемпионата СССР, в 1984 году клуб выиграл чемпионство), на стадионе работала бегущая строка с поздравлениями от всех желающих болельщиков.
В следующем туре подопечные Сергея Семака 11 июля в гостях встретятся с грозненским «Ахматом», «Сочи» в этот же день дома примет московский «Спартак».
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|Сергей Семак
|Владимир Федотов
|Филипе Силва Малком(Артем Дзюба)
|33′
|Антон Заболотный(Александр Кокорин)
|5′
|Сердар Азмун(Юрий Жирков, Алексей Сутормин)
|77′
|41
|Михаил Кержаков
|35
|Сослан Джанаев
|4
|Йордан Осорио
|15
|Ибрагим Цаллагов
26′
|44
|Ярослав Ракицкий
|24
|Эльмир Набиуллин
|5
|Вильмар Барриос
|27
|Кирилл Заика
|18
|Юрий Жирков
|32
|Миха Мевля
|22
|Артем Дзюба
2′
|34
|Тимофей Маргасов
|19
|Игорь Смольников
65′
|45
|Иван Миладинович
|15
|Вячеслав Караваев
|18
|Никита Бурмистров
|38
|Леон Мусаев
4′45′
|91
|Александр Кокорин
|3
|Дуглас Сантос
|9
|Антон Заболотный
6′80′
|91
|Алексей Сутормин
87′
|87
|Александр Карапетян
|21
|Александр Ерохин
|77
|Дмитрий Полоз
42′68′
|8
|Филипе Силва Малком
87′
|58
|Андрей Боковой
|10
|Эмилиано Ариэль Ригони
|11
|Себастьян Дриусси
65′
|7
|Сердар Азмун
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|9
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Тихон Калугин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Денис Березнов(Россия, Москва)
|ВАР
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)