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20:13 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» обыграл «Сочи» в первом матче после досрочной победы в сезоне РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Футболисты петербургского «Зенита» обыграли «Сочи» со счетом 2:1 в домашнем матче 27-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Газпром Арене» в присутствии 7 385 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Зенита» голы забили Малком (33-я минута) и Сердар Азмун (76), у «Сочи» отличился Антон Заболотный (5), который перешел в «Сочи» из «Зенита», нападающий не стал праздновать гол. В матче не смог принять участие капитан «Зенита» защитник Бранислав Иванович, он улетел в Сербию из-за несчастья в семье.

Дзюба записал на свой счет 13-ю голевую передачу в 26 матчах текущего чемпионата. Нападающий также является лучшим бомбардиром турнира, в его активе 16 голов. Второе место по этому показателю делят Азмун и форвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко (по 14 голов). На правах аренды за «Сочи» выступают игроки «Зенита» Андрей Мостовой и Александр Кокорин. Кокорин отыграл весь матч против «Зенита», Мостовой не смог принять участие в игре из-за обязательств в контракте, также в составе «Сочи» играло пять бывших игроков «Зенита»: защитники Миха Мевля, Эльмир Набиуллин и Ибрагим Цаллагов, полузащитник Дмитрий Полоз и Заболотный.

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«Зенит» стал чемпионом в Краснодаре

На игровых майках футболистов «Зенита» была нанесена чемпионская нашивка с изображением нового трофея РПЛ и надпись «Мы команда», по окончании матча футболистам вручили чемпионский кубок. В матче прошлого тура, который прошел 5 июля, петербургский клуб в гостях обыграл «Краснодар» (4:2) и за четыре тура до конца стал победителем чемпионата России. При подходе к стадиону перед игрой с «Сочи» можно было увидеть граффити с изображением игрока «Зенита» в маске со старым вариантом трофея, вручаемого победителю РПЛ. Внутри стадиона на фанатской трибуне был развернут баннер с надписью «Чемпионы-1980» (в этом году «Зенит» завоевал бронзовые награды чемпионата СССР, в 1984 году клуб выиграл чемпионство), на стадионе работала бегущая строка с поздравлениями от всех желающих болельщиков.

В следующем туре подопечные Сергея Семака 11 июля в гостях встретятся с грозненским «Ахматом», «Сочи» в этот же день дома примет московский «Спартак».

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

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Зенит
2:1
Первый тайм: 1:1
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 278.07.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей СемакВладимир Федотов
Голы
Филипе Силва Малком(Артем Дзюба)33′
Антон Заболотный(Александр Кокорин)5′
Сердар Азмун(Юрий Жирков, Алексей Сутормин)77′
Составы команд
41Михаил Кержаков
35Сослан Джанаев
4Йордан Осорио
15Ибрагим Цаллагов
26′
44Ярослав Ракицкий
24Эльмир Набиуллин
5Вильмар Барриос
27Кирилл Заика
18Юрий Жирков
32Миха Мевля
22Артем Дзюба
2′
34Тимофей Маргасов
19Игорь Смольников
65′
45Иван Миладинович
15Вячеслав Караваев
18Никита Бурмистров
38Леон Мусаев
4′45′
91Александр Кокорин
3Дуглас Сантос
9Антон Заболотный
6′80′
91Алексей Сутормин
87′
87Александр Карапетян
21Александр Ерохин
77Дмитрий Полоз
42′68′
8Филипе Силва Малком
87′
58Андрей Боковой
10Эмилиано Ариэль Ригони
11Себастьян Дриусси
65′
7Сердар Азмун
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)13
4Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
3Угловые6
15Фолы9
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяТихон Калугин(Россия, Москва)
Боковой судьяДенис Березнов(Россия, Москва)
ВАРВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
Обозначения
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  • Вошел в игру
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  • Желтая карточка
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