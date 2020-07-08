Клубы казахстанцев проиграли ЦСКА и «Зениту» в российской премьер-лиге
Клубы казахстанских полузащитников Исламбека Куата и Акмаля Бахтиярова потерпели поражения в 27-м туре российской
Клубы казахстанских полузащитников Исламбека Куата и Акмаля Бахтиярова потерпели поражения в 27-м туре российской
«Оренбург» Куата на своем поле уступил московскому ЦСКА — 0:4. На 32-й минуте забил форвард Федор Чалов, на 59-й — хорватский хавбек Никола Влашич, на 78-й — защитник Георгий Щенников, а на 95-й — полузащитник Иван Обляков.
Набрав 46 очков, ЦСКА идет третьим в таблице, а «Оренбург» с 23 баллами идет на последнем, 16-м, месте и на пять пунктов отстает от спасительной, 14-й, строчки.
«Сочи» Бахтиярова со счетом 1:2 уступил в
У «Зенита» стало 65 очков, а «Сочи» с 30 очками идет на 11-м месте.