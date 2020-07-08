Клубы казахстанцев проиграли ЦСКА и «Зениту» в российской премьер-лиге

«Оренбург» Куата на своем поле уступил московскому ЦСКА — 0:4. На 32-й минуте забил форвард Федор Чалов, на 59-й — хорватский хавбек Никола Влашич, на 78-й — защитник Георгий Щенников, а на 95-й — полузащитник Иван Обляков.

Набрав 46 очков, ЦСКА идет третьим в таблице, а «Оренбург» с 23 баллами идет на последнем, 16-м, месте и на пять пунктов отстает от спасительной, 14-й, строчки.

«Сочи» Бахтиярова со счетом 1:2 уступил в Санкт-Петербурге «Зениту», который проводил первый матч после оформления второго подряд чемпионства. На пятой минуте нападающий Антон Заболотный забил своей бывшей команде и вывел гостей вперед, но хозяева ответили голами бразильского хавбека Малкома на 33-й и иранского форварда Сердара Азмуна на 77-й.