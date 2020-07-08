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20:11 (мск), источник: Vesti.kz

Клубы казахстанцев проиграли ЦСКА и «Зениту» в российской премьер-лиге

Клубы казахстанских полузащитников Исламбека Куата и Акмаля Бахтиярова потерпели поражения в 27-м туре российской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz. Оба футболиста не попали в заявки на игры.

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«Оренбург» Куата на своем поле уступил московскому ЦСКА — 0:4. На 32-й минуте забил форвард Федор Чалов, на 59-й — хорватский хавбек Никола Влашич, на 78-й — защитник Георгий Щенников, а на 95-й — полузащитник Иван Обляков.

Набрав 46 очков, ЦСКА идет третьим в таблице, а «Оренбург» с 23 баллами идет на последнем, 16-м, месте и на пять пунктов отстает от спасительной, 14-й, строчки.

«Сочи» Бахтиярова со счетом 1:2 уступил в Санкт-Петербурге «Зениту», который проводил первый матч после оформления второго подряд чемпионства. На пятой минуте нападающий Антон Заболотный забил своей бывшей команде и вывел гостей вперед, но хозяева ответили голами бразильского хавбека Малкома на 33-й и иранского форварда Сердара Азмуна на 77-й.

У «Зенита» стало 65 очков, а «Сочи» с 30 очками идет на 11-м месте.

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