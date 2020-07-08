«Уфа» в гостях одержала волевую победу над «Ростовом» в матче чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев забитым мячом отметился Деннис Хаджикадунич (27-я минута), у гостей отличились Даниил Фомин (68, с пенальти) и Вячеслав Кротов (75).

«Уфа» не проигрывает в чемпионате России на протяжении семи матчей (две победы, пять ничьих). «Ростов» потерпел первое поражение в последних четырех встречах.

В турнирной таблице «Уфа» занимает шестое место, набрав 36 очков, «Ростов» с 43 очками располагается строчкой выше.