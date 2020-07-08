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8«Спартак» сыграл вничью с «Уфой»
23:08 (мск), источник: ТАСС

«Уфа» в гостях одержала волевую победу над «Ростовом» в матче чемпионата России по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июля. /ТАСС/. «Уфа» обыграла «Ростов» со счетом 2:1 в гостевом матче 27-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев забитым мячом отметился Деннис Хаджикадунич (27-я минута), у гостей отличились Даниил Фомин (68, с пенальти) и Вячеслав Кротов (75).

«Уфа» не проигрывает в чемпионате России на протяжении семи матчей (две победы, пять ничьих). «Ростов» потерпел первое поражение в последних четырех встречах.

В турнирной таблице «Уфа» занимает шестое место, набрав 36 очков, «Ростов» с 43 очками располагается строчкой выше.

В следующем туре «Ростов» в гостях сыграет с «Оренбургом», «Уфа» на выезде встретится с московским «Локомотивом». Обе встречи пройдут 12 июля.

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Первый тайм: 1:0
Уфа
Футбол, Премьер-лига, Тур 278.07.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий КарпинВадим Евсеев
Голы
Деннис Хаджикадунич(Евгений Чернов)27′
Даниил Фомин69′
Вячеслав Кротов(Алексей Никитин)75′
Составы команд
30Сергей Песьяков
31Александр Беленов
5Деннис Хаджикадунич
2Данил Круговой
28Евгений Чернов
3Павел Аликин
55Максим Осипенко
4Алексей Никитин
10Павел Мамаев
55Джемал Табидзе
61′
11Алексей Ионов
22Артем Голубев
17Матиас Норманн
86′
74Даниил Фомин
8Ивелин Попов
45+1′70′
77Азер Алиев
85′
25Арсений Логашов
90′
33Александр Сухов
63′
19Хорен Байрамян
67′70′
6Остон Урунов
15Данил Глебов
83′
17Николай Гиоргобиани
62′
14Элдор Шомуродов
84′
57Вячеслав Кротов
13Данила Прошляков
89′
19Гамид Агаларов
64′
18Бактиер Зайнутдинов
81′
99Андрей Козлов
26Александр Саплинов
Статистика
6Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)9
4Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
7Угловые4
12Фолы12
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Боковой судьяИгорь Демешко(Россия, Химки)
ВАРНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Ассистент ВАРДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
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