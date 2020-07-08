«Уфа» в гостях одержала волевую победу над «Ростовом» в матче чемпионата России по футболу

В составе хозяев забитым мячом отметился Деннис Хаджикадунич (27-я минута), у гостей отличились Даниил Фомин (68, с пенальти) и Вячеслав Кротов (75).
«Уфа» не проигрывает в чемпионате России на протяжении семи матчей (две победы, пять ничьих). «Ростов» потерпел первое поражение в последних четырех встречах.
В турнирной таблице «Уфа» занимает шестое место, набрав 36 очков, «Ростов» с 43 очками располагается строчкой выше.
В следующем туре «Ростов» в гостях сыграет с «Оренбургом», «Уфа» на выезде встретится с московским «Локомотивом». Обе встречи пройдут 12 июля.
|Валерий Карпин
|Вадим Евсеев
|Деннис Хаджикадунич(Евгений Чернов)
|27′
|Даниил Фомин
|69′
|Вячеслав Кротов(Алексей Никитин)
|75′
|30
|Сергей Песьяков
|31
|Александр Беленов
|5
|Деннис Хаджикадунич
|2
|Данил Круговой
|28
|Евгений Чернов
|3
|Павел Аликин
|55
|Максим Осипенко
|4
|Алексей Никитин
|10
|Павел Мамаев
|55
|Джемал Табидзе
61′
|11
|Алексей Ионов
|22
|Артем Голубев
|17
|Матиас Норманн
86′
|74
|Даниил Фомин
|8
|Ивелин Попов
45+1′70′
|77
|Азер Алиев
85′
|25
|Арсений Логашов
90′
|33
|Александр Сухов
63′
|19
|Хорен Байрамян
67′70′
|6
|Остон Урунов
|15
|Данил Глебов
83′
|17
|Николай Гиоргобиани
62′
|14
|Элдор Шомуродов
84′
|57
|Вячеслав Кротов
|13
|Данила Прошляков
89′
|19
|Гамид Агаларов
64′
|18
|Бактиер Зайнутдинов
81′
|99
|Андрей Козлов
|26
|Александр Саплинов
|6
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Владислав Назаров(Россия, Невинномысск)
|Боковой судья
|Игорь Демешко(Россия, Химки)
|ВАР
|Николай Волошин(Россия, Смоленск)
|Ассистент ВАР
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)