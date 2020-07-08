Тедеско: Я шокирован судейством в матче с «Локомотивом»
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что он шокирован судейством в матче со столичным «Локомотивом».
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что он шокирован судейством в матче со столичным «Локомотивом».
«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1) в матче 27-го тура Российской
«До последнего момента я не был уверен, следует ли мне идти на
«В который раз со стороны судей принимаются к нам странные решения. Я не оспариваю факт пенальти, но в эпизоде до этого Умяров не нарушал правила на Жоао Марио. Тот эпизод привел к пенальти. Не первый раз против нас творится такое. Это убивает. Почему не обратиться к VAR?» — добавил тренер.
Он отметил, что не знает, «что говорить ребятам в раздевалке, они подавлены». «Они завоевали одно очко и расстроены, что завоевали лишь одно очко. Они сегодня заслужили большего. Но всегда принимаются решения против нас и не только в этом матче», — добавил Тедеско.
|Доменико Тедеско
|Марко Николич
|Эсекиэль Понсе(Айртон)
|38′
|Алексей Миранчук
|43′
|98
|Александр Максименко
|77
|Антон Коченков
|14
|Георгий Джикия
90′
|20
|Владислав Игнатьев
|39
|Павел Маслов
|31
|Мачей Рыбус
3′
|56
|Илья Гапонов
|14
|Ведран Чорлука
|6
|Айртон
|27
|Мурило
|23
|Джордан Ларссон
|37
|Станислав Магкеев
27′
|33
|Алекс Крал
|59
|Алексей Миранчук
|54
|Наиль Умяров
|19
|Эдер
|92
|Николай Рассказов
90′
|23
|Жоау Мариу
|38
|Андрей Ещенко
|11
|Антон Миранчук
89′
|10
|Зелимхан Бакаев
45+1′79′
|94
|Дмитрий Рыбчинский
|77
|Александр Соболев
|69
|Даниил Куликов
8′46′
|19
|Эсекиэль Понсе
12′90′
|17
|Рифат Жемалетдинов
|9
|Резиуан Мирзов
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|5
|8
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Кобзев(Россия, Москва)
|ВАР
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)