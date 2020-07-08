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8 июля, источник: Спорт РИА Новости

Тедеско: Я шокирован судейством в матче с «Локомотивом»

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что он шокирован судейством в матче со столичным «Локомотивом».

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Источник: Спорт РИА Новости
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«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 27-го тура Тинькофф-чемпионата России. Счет на 38-й минуте открыл Эсекиэль Понсе. Через три минуты Алексей Миранчук забил ответный мяч, реализовав пенальти. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед 11-метровым в исполнении Миранчука был удален за две желтые карточки, полученные за короткий период.

«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1) в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), состоявшимся в среду на стадионе «красно-белых». Тедеско был удален в первом тайме встречи.

«До последнего момента я не был уверен, следует ли мне идти на пресс-конференцию, но пришел сюда из уважения к вам. Я шокирован сегодняшним матчем, я уважаю работу судей, она непростая. Но хотел бы, чтобы они уважали и нашу работу. Сегодня мы играли молодыми ребятами в составе с “Локомотивом”, с командой, которая бьется за Лигу чемпионов», — сказал Тедеско на пресс-конференции.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В который раз со стороны судей принимаются к нам странные решения. Я не оспариваю факт пенальти, но в эпизоде до этого Умяров не нарушал правила на Жоао Марио. Тот эпизод привел к пенальти. Не первый раз против нас творится такое. Это убивает. Почему не обратиться к VAR?» — добавил тренер.

Он отметил, что не знает, «что говорить ребятам в раздевалке, они подавлены». «Они завоевали одно очко и расстроены, что завоевали лишь одно очко. Они сегодня заслужили большего. Но всегда принимаются решения против нас и не только в этом матче», — добавил Тедеско.

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Первый тайм: 1:1
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 278.07.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 3754 зрителя
Главные тренеры
Доменико ТедескоМарко Николич
Голы
Эсекиэль Понсе(Айртон)38′
Алексей Миранчук43′
Составы команд
98Александр Максименко
77Антон Коченков
14Георгий Джикия
90′
20Владислав Игнатьев
39Павел Маслов
31Мачей Рыбус
3′
56Илья Гапонов
14Ведран Чорлука
6Айртон
27Мурило
23Джордан Ларссон
37Станислав Магкеев
27′
33Алекс Крал
59Алексей Миранчук
54Наиль Умяров
19Эдер
92Николай Рассказов
90′
23Жоау Мариу
38Андрей Ещенко
11Антон Миранчук
89′
10Зелимхан Бакаев
45+1′79′
94Дмитрий Рыбчинский
77Александр Соболев
69Даниил Куликов
8′46′
19Эсекиэль Понсе
12′90′
17Рифат Жемалетдинов
9Резиуан Мирзов
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)7
6Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
5Угловые5
8Фолы11
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
ВАРКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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