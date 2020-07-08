Тедеско: Я шокирован судейством в матче с «Локомотивом»

Источник: Спорт РИА Новости

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 27-го тура Тинькофф-чемпионата России. Счет на 38-й минуте открыл Эсекиэль Понсе. Через три минуты Алексей Миранчук забил ответный мяч, реализовав пенальти. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед 11-метровым в исполнении Миранчука был удален за две желтые карточки, полученные за короткий период.

«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1) в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), состоявшимся в среду на стадионе «красно-белых». Тедеско был удален в первом тайме встречи.

«До последнего момента я не был уверен, следует ли мне идти на пресс-конференцию, но пришел сюда из уважения к вам. Я шокирован сегодняшним матчем, я уважаю работу судей, она непростая. Но хотел бы, чтобы они уважали и нашу работу. Сегодня мы играли молодыми ребятами в составе с “Локомотивом”, с командой, которая бьется за Лигу чемпионов», — сказал Тедеско на пресс-конференции.

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«В который раз со стороны судей принимаются к нам странные решения. Я не оспариваю факт пенальти, но в эпизоде до этого Умяров не нарушал правила на Жоао Марио. Тот эпизод привел к пенальти. Не первый раз против нас творится такое. Это убивает. Почему не обратиться к VAR?» — добавил тренер.