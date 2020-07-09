«Бюджет “Уфы” и “Спартака” отличается в 5−6 раз. А результаты похожи». Федун о переменах
О Цорне, финансовом состоянии клуба, Газизове и Тедеско.
О Цорне, финансовом состоянии клуба, Газизове и Тедеско.
«Спартак» сыграл с «Локомотивом» вничью — 1:1. Хотя результат далеко не единственное, что волновало людей в этот день. Всем было интересно, кто станет новым гендиректором «Спартака». Им стал Шамиль Газизов, назначение которого подтвердил Леонид Федун. Ниже его слова. О матче, Газизове, Тедеско и судействе.
О Газизове
— На этой неделе Шамиль Газизов приступит к работе в качестве генерального директора. Чем привлекла кандидатура Газизова? А вы знаете успехи «Уфы»? Это клуб, который при минимальных бюджетах может добиваться успеха, который ведёт правильную селекционную работу и делает то, что нам необходимо.
О Цорне
— Не комментирую внутреннюю кухню, с Цорном мы расстались
О финансовом состоянии клуба
— Вы прекрасно понимаете, что после девальвации рубля и коронавируса наш клуб потерял 15−20 процентов бюджета. «Спартак» будет существовать в стеснённых финансовых условиях? А кто сейчас не в них, кроме одного клуба? Но посмотрите, бюджеты «Уфы» и «Спартака» отличаются в
О Тедеско
— С Тедеско я встречался и сказал ему: я в тебя верю. Вы сами видели, игра сегодня была правильной. Остаётся ли он на следующий сезон? Да.
Сегодня хотелось выиграть, вы видели: по игре мы были лучше «Локомотива». По мне, это был лучший матч после перерыва. Функционал у всех есть, да,
Об удалении Тедеско
— Если бы я был на его месте, то даже не знаю, что делал. Я его понимаю. Вспоминаю 2008 год, это очень похоже на то судейство.
|Доменико Тедеско
|Марко Николич
|Эсекиэль Понсе(Айртон)
|38′
|Алексей Миранчук
|43′
|98
|Александр Максименко
|77
|Антон Коченков
|14
|Георгий Джикия
90′
|20
|Владислав Игнатьев
|39
|Павел Маслов
|31
|Мачей Рыбус
3′
|56
|Илья Гапонов
|14
|Ведран Чорлука
|6
|Айртон
|27
|Мурило
|23
|Джордан Ларссон
|37
|Станислав Магкеев
27′
|33
|Алекс Крал
|59
|Алексей Миранчук
|54
|Наиль Умяров
|19
|Эдер
|92
|Николай Рассказов
90′
|23
|Жоау Мариу
|38
|Андрей Ещенко
|11
|Антон Миранчук
89′
|10
|Зелимхан Бакаев
45+1′79′
|94
|Дмитрий Рыбчинский
|77
|Александр Соболев
|69
|Даниил Куликов
8′46′
|19
|Эсекиэль Понсе
12′90′
|17
|Рифат Жемалетдинов
|9
|Резиуан Мирзов
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|5
|8
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Кобзев(Россия, Москва)
|ВАР
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)