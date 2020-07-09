«Бюджет “Уфы” и “Спартака” отличается в 5−6 раз. А результаты похожи». Федун о переменах

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» сыграл с «Локомотивом» вничью — 1:1. Хотя результат далеко не единственное, что волновало людей в этот день. Всем было интересно, кто станет новым гендиректором «Спартака». Им стал Шамиль Газизов, назначение которого подтвердил Леонид Федун. Ниже его слова. О матче, Газизове, Тедеско и судействе.

О Газизове

— На этой неделе Шамиль Газизов приступит к работе в качестве генерального директора. Чем привлекла кандидатура Газизова? А вы знаете успехи «Уфы»? Это клуб, который при минимальных бюджетах может добиваться успеха, который ведёт правильную селекционную работу и делает то, что нам необходимо.

О Цорне

— Не комментирую внутреннюю кухню, с Цорном мы расстались по-хорошему. Благодарен ему за всё то, что он сделал.

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О финансовом состоянии клуба

— Вы прекрасно понимаете, что после девальвации рубля и коронавируса наш клуб потерял 15−20 процентов бюджета. «Спартак» будет существовать в стеснённых финансовых условиях? А кто сейчас не в них, кроме одного клуба? Но посмотрите, бюджеты «Уфы» и «Спартака» отличаются в пять-шесть раз. А результаты похожи. Значит, у нас потенциал в 5−6 раз выше.

О Тедеско

— С Тедеско я встречался и сказал ему: я в тебя верю. Вы сами видели, игра сегодня была правильной. Остаётся ли он на следующий сезон? Да.

Сегодня хотелось выиграть, вы видели: по игре мы были лучше «Локомотива». По мне, это был лучший матч после перерыва. Функционал у всех есть, да, где-то немножко не повезло, где-то не хватило мастерства. Все согласились, что мы играли лучше «Локо». Сказал футболистам, чтобы они дотерпели сезон, осталось не так много.

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Об удалении Тедеско