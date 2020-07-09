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10:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бюджет “Уфы” и “Спартака” отличается в 5−6 раз. А результаты похожи». Федун о переменах

О Цорне, финансовом состоянии клуба, Газизове и Тедеско.

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Источник: РИА "Новости"
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«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

«Спартак» сыграл с «Локомотивом» вничью — 1:1. Хотя результат далеко не единственное, что волновало людей в этот день. Всем было интересно, кто станет новым гендиректором «Спартака». Им стал Шамиль Газизов, назначение которого подтвердил Леонид Федун. Ниже его слова. О матче, Газизове, Тедеско и судействе.

О Газизове

— На этой неделе Шамиль Газизов приступит к работе в качестве генерального директора. Чем привлекла кандидатура Газизова? А вы знаете успехи «Уфы»? Это клуб, который при минимальных бюджетах может добиваться успеха, который ведёт правильную селекционную работу и делает то, что нам необходимо.

О Цорне

— Не комментирую внутреннюю кухню, с Цорном мы расстались по-хорошему. Благодарен ему за всё то, что он сделал.

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О финансовом состоянии клуба

— Вы прекрасно понимаете, что после девальвации рубля и коронавируса наш клуб потерял 15−20 процентов бюджета. «Спартак» будет существовать в стеснённых финансовых условиях? А кто сейчас не в них, кроме одного клуба? Но посмотрите, бюджеты «Уфы» и «Спартака» отличаются в пять-шесть раз. А результаты похожи. Значит, у нас потенциал в 5−6 раз выше.

О Тедеско

— С Тедеско я встречался и сказал ему: я в тебя верю. Вы сами видели, игра сегодня была правильной. Остаётся ли он на следующий сезон? Да.

Сегодня хотелось выиграть, вы видели: по игре мы были лучше «Локомотива». По мне, это был лучший матч после перерыва. Функционал у всех есть, да, где-то немножко не повезло, где-то не хватило мастерства. Все согласились, что мы играли лучше «Локо». Сказал футболистам, чтобы они дотерпели сезон, осталось не так много.

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Об удалении Тедеско

— Если бы я был на его месте, то даже не знаю, что делал. Я его понимаю. Вспоминаю 2008 год, это очень похоже на то судейство.

Интервью Леонида Федуна: Газизов сменит Цорна, Тедеско остается в «Спартаке»
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10:45 (мск)© Ньюстюб
Спартак
1:1
Первый тайм: 1:1
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 278.07.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 3754 зрителя
Главные тренеры
Доменико ТедескоМарко Николич
Голы
Эсекиэль Понсе(Айртон)38′
Алексей Миранчук43′
Составы команд
98Александр Максименко
77Антон Коченков
14Георгий Джикия
90′
20Владислав Игнатьев
39Павел Маслов
31Мачей Рыбус
3′
56Илья Гапонов
14Ведран Чорлука
6Айртон
27Мурило
23Джордан Ларссон
37Станислав Магкеев
27′
33Алекс Крал
59Алексей Миранчук
54Наиль Умяров
19Эдер
92Николай Рассказов
90′
23Жоау Мариу
38Андрей Ещенко
11Антон Миранчук
89′
10Зелимхан Бакаев
45+1′79′
94Дмитрий Рыбчинский
77Александр Соболев
69Даниил Куликов
8′46′
19Эсекиэль Понсе
12′90′
17Рифат Жемалетдинов
9Резиуан Мирзов
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)7
6Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
5Угловые5
8Фолы11
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
ВАРКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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