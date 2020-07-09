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8«Спартак» сыграл вничью с «Уфой»
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11:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тедеско: «Спартак» убивают каждую игру. Мне жаль свою команду

Главный тренер красно-белых заявил, что ему жаль свою команду.

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— До последнего момента не был уверен, стоит ли идти на пресс-конференцию, но я шокирован тем, что происходит со «Спартаком», — сказал Тедеско. — Уважаю журналистов, поэтому я здесь.

Начнем с того, что я уважаю и судей. Это тяжелая работа. Но давайте уважать и нашу работу. Она тоже непростая. То, что произошло, сегодня, происходит со «Спартаком» не в первый раз. Очередные странные решения со стороны судей. Это дерби, мы потерпели два подряд поражения, мы хотели показать, что готовы играть с командой, которая играла в Лиге чемпионов и, вероятно, сыграет там в следующем сезоне. Мы хорошо начали. Забили первыми, потом пенальти.

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Я не говорю о пенальти, не буду оспаривать сам факт. Но до этого в эпизоде с Жоау Мариу арбитр свистнул в пользу «Локомотива». Это уже не в первый раз.

Когда соперник падает в нашей штрафной или рядом со штрафной, мы слышим свисток. Когда падает игрок «Спартака», все окей. Даже сейчас, когда все может решить ВАР.

Почему не свистят, когда падают наши? Почему молчат ВАР? Была куча ситуаций в матчах с «Краснодаром», «Зенитом», «Уфой», «Уралом».

Мне жаль нашу молодую команду! Гапонова, Умярова, Айртона. Они не могут понять, что происходит. Наши дети не могут играть корпусом!

Нас убивают каждую игру. Это невероятно. Бакаев получает желтую карточку — пропускает игру с «Сочи». У Бакаева 8 карточек. У кого — у Бакаева! Невероятно. Какой сюрприз, он пропускает игру с «Сочи»!

Да, я не сдержал эмоций. Потому что я люблю «Спартак». Люблю свою команду. Но мы не можем играть каждый раз так. Мне жаль команду. Ребята сейчас в раздевалке. Сыграли вничью с лидером. И они расстроены.

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— Как на вас повлияла новость об уходе Томаса Цорна?

— Для меня это неожиданность. Я сам узнал только вчера. Грамотный умный руководитель. Думаю, у него большое будущее. Он был ежедневно с нами — и на тренировках и на теории и при разговорах с игроками. Он сделал все, чтобы мы спокойно занимались своим делом, не отвлекаясь на посторонние вещи. Это футбол, это бизнес, здесь такое происходит. После сообщения об отставке я сосредоточился на подготовке к игре. Сказалось ли это на футболистах — не знаю. Сегодня все вышли на поле отдавать себя полностью игре.

— Нет ли у вас у самого желания уехать? В более спокойный чемпионат с нормальным судейством и понятной структурой управления футбольным клубом.

— Нет, конечно, нет. Мне нравится эта команда, нравятся ребята, нравится Москва. Думаю, вы видите наш прогресс. Иногда ты делаешь два шага вперед, а потом шаг назад. Я уже говорил, что футбол это бизнес, где все происходит быстро. Турнирная таблица еще позволяет достойно завершить чемпионат. Впереди четыре матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Что скажете о словах руководителя «Зенита» Александра Медведева про жест Дзюбы в раздевалке?

— Сам не слышал, но мне рассказал Антон Лисин (директор департамента по связям с общественностью). Что ж, все и так будут настраиваться на эту игру максимально. Чтобы поставить положительную точку в этом сезоне.

Спартак
1:1
Первый тайм: 1:1
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 278.07.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 3754 зрителя
Главные тренеры
Доменико ТедескоМарко Николич
Голы
Эсекиэль Понсе(Айртон)38′
Алексей Миранчук43′
Составы команд
98Александр Максименко
77Антон Коченков
14Георгий Джикия
90′
20Владислав Игнатьев
39Павел Маслов
31Мачей Рыбус
3′
56Илья Гапонов
14Ведран Чорлука
6Айртон
27Мурило
23Джордан Ларссон
37Станислав Магкеев
27′
33Алекс Крал
59Алексей Миранчук
54Наиль Умяров
19Эдер
92Николай Рассказов
90′
23Жоау Мариу
38Андрей Ещенко
11Антон Миранчук
89′
10Зелимхан Бакаев
45+1′79′
94Дмитрий Рыбчинский
77Александр Соболев
69Даниил Куликов
8′46′
19Эсекиэль Понсе
12′90′
17Рифат Жемалетдинов
9Резиуан Мирзов
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)12
7Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
5Угловые5
9Фолы12
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
ВАРКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
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