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11:39 (мск), источник: ТАСС

Борьба за еврокубки в Екатеринбурге. «Урал» примет «Динамо» в матче 27-го тура РПЛ

ТАСС, 9 июля. Программа 27-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в четверг двумя матчами. «Урал» в Екатеринбурге примет московское «Динамо» (17:00 мск), а в Казани местный «Рубин» встретится с «Краснодаром» (20:30 мск).

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Источник: РИА "Новости"

«Урал» и «Динамо» перед очной встречей занимают девятое и восьмое места в турнирной таблице чемпионата России, набрав по 32 очка. Москвичи опережают екатеринбуржцев по дополнительным показателям, они провели на одну игру меньше — матч 23-го тура с «Краснодаром» был перенесен на 19 июля. «Урал» в четырех матчах после возобновления чемпионата набрал семь очков, потерпев поражение от «Рубина» (1:2), победив «Тамбов» (2:1) и «Оренбург» (3:0), а также сыграв вничью с «Уфой» (1:1). «Динамо» в трех встречах после рестарта набрало всего два очка, сыграв вничью с ЦСКА (0:0), «Сочи» (1:1) и потерпев поражение от тульского «Арсенала» (0:1).

Команда, которая одержит победу в предстоящей встрече, укрепит позиции в борьбе за возможное попадание в еврокубки на следующий сезон. Шестая строчка, где с 33 очками сейчас располагается «Уфа», станет пропуском в квалификацию Лиги Европы, если трофей Кубка России завоюет петербургский «Зенит». Выступление в турнире также продолжают «Спартак», «Урал» и «Химки». Таким образом, «Урал» может попасть на международную арену двумя путями, у «Динамо» же остался только один шанс.

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Среди подопечных Дмитрия Парфенова нет травмированных и дисквалифицированных футболистов. Наставник «Динамо» Кирилл Новиков в предстоящей игре не сможет рассчитывать сразу на четырех игроков. До конца сезона не сыграют переболевшие коронавирусом полузащитники Себастьян Шиманьский и Шарль Каборе, а также нападающий Клинтон Н'Жи. На поле не появится защитник Сергей Паршивлюк, который продолжает восстанавливаться после травмы.

Игра станет 23-й в российской истории противостояния «Урала» и «Динамо». Москвичи побеждали 13 раз, екатеринбургский клуб был сильнее четырежды, еще пять игр завершились вничью. «Урал» на своем поле не проигрывает «Динамо» с сентября 2013 года, та встреча завершилась со счетом 1:4.

«Краснодар» в ожидании победы

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В заключительном матче тура занимающий 12-е место «Рубин» (30 очков) на «Ак Барс Арене» примет располагающийся на третьей строчке «Краснодар» (45). Обе команды начали летний этап сезона не лучшим образом. Казанцы в четырех матчах набрали семь очков, победив «Урал» (2:1) и «Оренбург» (1:0), сыграв вничью с «Уфой» (0:0), а также потерпев поражение от московского «Локомотива» (0:2). «Краснодар» провел на один матч меньше — команде была присуждена техническая победа над «Оренбургом» (3:0), с «Ростовом» клуб сыграл вничью (1:1), а в прошлом туре подопечные Мурада Мусаева дома уступили «Зениту» (2:4).

Казанцы под руководством главного тренера Леонида Слуцкого в предстоящей игре будут вынуждены обходиться без получившего травму капитана команды Вячеслава Подберезкина, под вопросом находится появление на поле защитник Филипа Уремовича. Мусаев имеет более серьезные кадровые проблемы. Из-за травм в матче не сыграют продолжающие восстановление защитник Урош Спаич, полузащитник Виктор Классон и нападающий Ари, дисквалификация не позволит выйти на поле игроку обороны Сергею Петрову и форварду Маркусу Бергу. Под вопросом находится участие во встрече универсалов Дмитрия Стоцкого и Руслана Камболова.

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Матч в Казани станет 18-м в истории противостояния «Рубина» и «Краснодара». Казанцы одержали три победы, потерпев 12 поражений и два раза сыграв вничью. При этом последняя встреча команд в столице Татарстана завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Из восьми матчей в Казани «Рубин» выиграл три, проиграл четыре, еще в одной игре была зафиксирована ничья.

Встречи 28-го тура чемпионата России пройдут 11 и 12 июля. В субботу состоятся матчи «Арсенал» — «Тамбов», «Ахмат» — «Зенит» и «Сочи» — «Спартак». В воскресенье будут сыграны встречи «Локомотив» — «Уфа», ЦСКА — «Рубин», «Динамо» — «Крылья Советов», «Оренбург» — «Ростов» и «Краснодар» — «Урал».

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