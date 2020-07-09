«Ростов» договорился с «Токио» о трансфере полузащитника Кенто Хасимото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. «Ростов» договорился с футбольным клубом «Токио» о переходе полузащитника Кенто Хасимото, сообщается на сайте команды РПЛ.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. «Ростов» договорился с футбольным клубом «Токио» о переходе полузащитника Кенто Хасимото, сообщается на сайте команды РПЛ.
«Полузащитник прибудет в Россию, после прохождения медицинского осмотра “Ростов” подпишет с футболистом четырехлетний контракт», — говорится в сообщении ростовчан.
В составе «Токио» 26-летний игрок провёл 164 матча, в которых забил 17 голов и отдал 6 голевых передач.