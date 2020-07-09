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12:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ростов» договорился с «Токио» о трансфере полузащитника Кенто Хасимото

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. «Ростов» договорился с футбольным клубом «Токио» о переходе полузащитника Кенто Хасимото, сообщается на сайте команды РПЛ.

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Источник: AFP 2020

«Полузащитник прибудет в Россию, после прохождения медицинского осмотра “Ростов” подпишет с футболистом четырехлетний контракт», — говорится в сообщении ростовчан.

Во время загрузки произошла ошибка.

В составе «Токио» 26-летний игрок провёл 164 матча, в которых забил 17 голов и отдал 6 голевых передач. ⁣

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