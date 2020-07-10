Дзюба сравнил себя и Кокорина с персонажами мультфильма «Шрек»
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба сравнил себя и форварда «Сочи» Александра Кокорина с персонажами из мультфильма «Шрек» — Шреком и Ослом.
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба сравнил себя и форварда «Сочи» Александра Кокорина с персонажами из мультфильма «Шрек» — Шреком и Ослом.
«Кокорин — ослик», — написал Дзюба в «сториз» своей странице в «Инстаграме».
Напомним, что Кокорин ранее выступал за «Зенит», но в зимнее трансферное окно перешёл в «Сочи» на правах аренды.
В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба принял участие в 26 матчах Российской