Дзюба сравнил себя и Кокорина с персонажами мультфильма «Шрек»

В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги (24 — в основном составе), в которых стал автором 16 забитых мячей (семь — с пенальти) и отдал 12 результативных передач. На счету 29-летнего Кокорина семь голов (два — с пенальти) и одна голевая передача в девяти матчах в составе «Сочи» (все — в основном составе). Контракты обоих игроков с «Зенитом» действуют до лета 2020 года.