Шамиль Газизов рассказал, почему решил покинуть «Уфу»
Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал свой уход из «Уфы».
Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал свой уход из «Уфы».
«Тяжело давалось решение.
Почему не подождали до конца сезона? Думали, что будет так, а на самом деле происходит ситуация, в которой надо действовать быстро. Я принимаю решение и быстро к нему иду. Это не говорит о спонтанности решения, оно обдуманное, полностью соответствует моему духу и ощущению на сегодняшний день», — сказал Газизов в интервью