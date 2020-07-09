«Урал» впервые с 2017 года обыграл «Динамо» в матче чемпионата России по футболу
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли московское «Динамо со счетом 2:1 в домашнем матче 27-го тура Тинькофф — Российской
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли московское «Динамо со счетом 2:1 в домашнем матче 27-го тура Тинькофф — Российской
В составе «Урала» голы забили признанный лучшим игроком матча Отман
«Урал» впервые с июля 2017 года одержал победу над «Динамо», тогда екатеринбургский клуб в гостевом матче оказался сильнее со счетом 1:0. Всего команды провели между собой 22 матча в чемпионате России — «Динамо» одержало 12 побед, «Урал» выиграл в пятый раз, еще пять встреч завершились ничейным результатом. Благодаря поражению «Динамо» участие в еврокубках гарантировали себе московский ЦСКА и «Краснодар», поскольку оба клуба не смогут теперь опуститься ниже пятого места. ЦСКА в рекордный 19-й раз подряд сыграет в еврокубках, всего армейцы 27 раз играли в еврокубковых турнирах.
«Динамо» не может одержать победу в четвертом туре кряду (два поражения, две ничьи), московский клуб опустился на девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 32 очка в 26 матчах. «Урал» поднялся на седьмую строчку, набрав 35 очков после 27 встреч. Чемпионом досрочно стал петербургский «Зенит». В следующем туре подопечные Кирилла Новикова 12 июля дома примут самарские «Крылья Советов», «Урал» в этот же день в гостях встретится с «Краснодаром».
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|Дмитрий Парфенов
|Кирилл Новиков
|Отман Эль-Кабир(Эрик Бикфалви)
|22′
|Роман Емельянов
|31′
|Павел Погребняк
|90+2′
|31
|Ярослав Годзюр
|1
|Антон Шунин
|93
|Алексей Герасимов
|15
|Роман Нойштедтер
83′
|6
|Рафал Аугустыняк
|18
|Иван Ордец
|8
|Роман Емельянов
|21
|Дмитрий Скопинцев
|15
|Денис Кулаков
89′
|44
|Тони Шуньич
|58
|Отман Эль-Кабир
|10
|Силвестр Игбун
30′
|95
|Игорь Калинин
|6
|Артур Юсупов
58′
|13
|Петрюс Бумаль
51′79′
|88
|Оскар Хильемарк
|14
|Юрий Бавин
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
46′
|44
|Андрей Егорычев
74′
|2
|Григорий Морозов
|20
|Андрей Панюков
|23
|Антон Соснин
41′46′
|10
|Эрик Бикфалви
79′
|76
|Владислав Карапузов
|88
|Павел Погребняк
90+4′
|5
|Максимилиан Филипп
77′
|18
|Михал Кухарчик
66′
|8
|Кирилл Панченко
|11
|Дмитрий Ефремов
|27
|Николай Комличенко
67′
|89
|Максим Данилин
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|14
|8
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|1
|3
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владимир Москалев(Россия, Воронеж)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|Боковой судья
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)
|ВАР
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Ассистент ВАР
|Александр Богданов(Россия, Верея)