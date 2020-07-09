«Урал» впервые с 2017 года обыграл «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Урала» голы забили признанный лучшим игроком матча Отман Эль-Кабир (22-я минута) и Павел Погребняк (90+2). На 31-й минуте мяч после удара Артура Юсупова рикошетом от защитника «Урала» Романа Емельянова влетел в ворота екатеринбургской команды. Первый матч в РПЛ провел 19-летний нападающий «Динамо» Максим Данилин, заменивший на 67-й минуте Николая Комличенко.

«Урал» впервые с июля 2017 года одержал победу над «Динамо», тогда екатеринбургский клуб в гостевом матче оказался сильнее со счетом 1:0. Всего команды провели между собой 22 матча в чемпионате России — «Динамо» одержало 12 побед, «Урал» выиграл в пятый раз, еще пять встреч завершились ничейным результатом. Благодаря поражению «Динамо» участие в еврокубках гарантировали себе московский ЦСКА и «Краснодар», поскольку оба клуба не смогут теперь опуститься ниже пятого места. ЦСКА в рекордный 19-й раз подряд сыграет в еврокубках, всего армейцы 27 раз играли в еврокубковых турнирах.

«Динамо» не может одержать победу в четвертом туре кряду (два поражения, две ничьи), московский клуб опустился на девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 32 очка в 26 матчах. «Урал» поднялся на седьмую строчку, набрав 35 очков после 27 встреч. Чемпионом досрочно стал петербургский «Зенит». В следующем туре подопечные Кирилла Новикова 12 июля дома примут самарские «Крылья Советов», «Урал» в этот же день в гостях встретится с «Краснодаром».