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19:33 (мск), источник: ТАСС

«Урал» впервые с 2017 года обыграл «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли московское «Динамо со счетом 2:1 в домашнем матче 27-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Урала» голы забили признанный лучшим игроком матча Отман Эль-Кабир (22-я минута) и Павел Погребняк (90+2). На 31-й минуте мяч после удара Артура Юсупова рикошетом от защитника «Урала» Романа Емельянова влетел в ворота екатеринбургской команды. Первый матч в РПЛ провел 19-летний нападающий «Динамо» Максим Данилин, заменивший на 67-й минуте Николая Комличенко.

«Урал» впервые с июля 2017 года одержал победу над «Динамо», тогда екатеринбургский клуб в гостевом матче оказался сильнее со счетом 1:0. Всего команды провели между собой 22 матча в чемпионате России — «Динамо» одержало 12 побед, «Урал» выиграл в пятый раз, еще пять встреч завершились ничейным результатом. Благодаря поражению «Динамо» участие в еврокубках гарантировали себе московский ЦСКА и «Краснодар», поскольку оба клуба не смогут теперь опуститься ниже пятого места. ЦСКА в рекордный 19-й раз подряд сыграет в еврокубках, всего армейцы 27 раз играли в еврокубковых турнирах.

«Динамо» не может одержать победу в четвертом туре кряду (два поражения, две ничьи), московский клуб опустился на девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 32 очка в 26 матчах. «Урал» поднялся на седьмую строчку, набрав 35 очков после 27 встреч. Чемпионом досрочно стал петербургский «Зенит». В следующем туре подопечные Кирилла Новикова 12 июля дома примут самарские «Крылья Советов», «Урал» в этот же день в гостях встретится с «Краснодаром».

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

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Урал
2:1
Первый тайм: 1:1
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 279.07.2020, 17:00 (МСК UTC+3)Екатеринбург Арена, 3487 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий ПарфеновКирилл Новиков
Голы
Отман Эль-Кабир(Эрик Бикфалви)22′
Роман Емельянов31′
Павел Погребняк90+2′
Составы команд
31Ярослав Годзюр
1Антон Шунин
93Алексей Герасимов
15Роман Нойштедтер
83′
6Рафал Аугустыняк
18Иван Ордец
8Роман Емельянов
21Дмитрий Скопинцев
15Денис Кулаков
89′
44Тони Шуньич
58Отман Эль-Кабир
10Силвестр Игбун
30′
95Игорь Калинин
6Артур Юсупов
58′
13Петрюс Бумаль
51′79′
88Оскар Хильемарк
14Юрий Бавин
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
46′
44Андрей Егорычев
74′
2Григорий Морозов
20Андрей Панюков
23Антон Соснин
41′46′
10Эрик Бикфалви
79′
76Владислав Карапузов
88Павел Погребняк
90+4′
5Максимилиан Филипп
77′
18Михал Кухарчик
66′
8Кирилл Панченко
11Дмитрий Ефремов
27Николай Комличенко
67′
89Максим Данилин
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)14
8Удары в створ5
0Штанги, перекладины1
3Угловые7
12Фолы11
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Москалев(Россия, Воронеж)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
ВАРСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАРАлександр Богданов(Россия, Верея)
Обозначения
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  • Желтая карточка
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  • Красная карточка
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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