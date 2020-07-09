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20:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Гендиректор «Зенита» заявил, что клубу придётся «затянуть пояса»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о финансовой ситуации в клубе.

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Источник: РИА "Новости"

«Было бы наивно полагать, что при нынешнем состоянии экономики футбольный клуб будет жить по-прежнему. Принята программа экономии средств по всем направлениям. При этом стараемся минимизировать потери. Ведутся переговоры и с действующими спонсорами, и с потенциальными, которые, к счастью, появляются. Тем не менее «затянуть пояса» — это не художественный образ, а реальность.

Если бы понимания реалий не было, мы бы не стали чемпионами за четыре тура до финиша. В футболе любая мелочь может разрушить команду. Многие вещи мы откровенно доносили до игроков и тренеров, находя при этом понимание. Чтобы сохранить возможность заниматься любимым делом, играть в Лиге чемпионов, нужно было пойти на определённые корректировки зарплат", — цитирует Медведева «Спорт уик-энд».

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