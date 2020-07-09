Гендиректор «Зенита» заявил, что клубу придётся «затянуть пояса»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о финансовой ситуации в клубе.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о финансовой ситуации в клубе.
«Было бы наивно полагать, что при нынешнем состоянии экономики футбольный клуб будет жить
Если бы понимания реалий не было, мы бы не стали чемпионами за четыре тура до финиша. В футболе любая мелочь может разрушить команду. Многие вещи мы откровенно доносили до игроков и тренеров, находя при этом понимание. Чтобы сохранить возможность заниматься любимым делом, играть в Лиге чемпионов, нужно было пойти на определённые корректировки зарплат", — цитирует Медведева «Спорт уик-энд».