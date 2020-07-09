Кандидат в сборную Казахстана объяснил, почему не вернулся в Россию после карантина

1 апреля клуб объявил, что 25-летний Бауэр стал многодетным отцом. Супруга Лораш родила ему третью дочку, которая получила имя Алия.

В марте после приостановки РПЛ Бауэр единственным из легионеров «Арсенала» покинул Россию — футболист отправился в родную Германию. РПЛ возобновилась 19 июня, но немец пока не вернулся в расположение «Арсенала».

«Дорогие фанаты, данная ситуация мне так же больна, как и вам. По семейным обстоятельствам я не могу один приехать в Тулу, поэтому я работаю над решением этой проблемы, чтобы вместе с семьей приехать в Россию. Вперед за Тулу», — написал Бауэр в истории Instagram.

В «Арсенал» Бауэр перешел в августе. В текущем сезоне РПЛ он забил один гол и отметился одним ассистом в 14 матчах. Ранее правый защитник выступал в немецкой бундеслиге за «Нюрнберг», «Вердер» и «Ингольштадт».

Отметим, что Бауэр родился в семье эмигрантов из Казахстана, которые прибыли в Германию в 1994 году. В 2015 году футболиста приглашали в сборную Казахстана на матч с Турцией в отборе на Евро-2016, но он отклонил вызов, хотя и не исключил, что в будущем может передумать.

За молодежную сборную Германии Бауэр играл на чемпионате мира-2015, а с олимпийской выиграл «серебро» Игр-2016. Правила ФИФА не запрещают ему выступать за Казахстан.