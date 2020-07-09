«Рубин» победил «Краснодар» в матче чемпионата России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

Единственный гол на 51-й минуте забил Денис Макаров. На 77-й минуте арбитр встречи отменил гол нападающего «Рубина» Евгения Маркова, зафиксировав офсайд после использования системы видеоассистента рефери.

«Рубин» поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 27 матчах. «Краснодар» идет четвертым, имея в активе 45 очков после 26 встреч. Ранее «Краснодар» гарантировал себе участие в еврокубках на будущий сезон.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 28, 12.07.2020, 18:30 ЦСКА - Рубин -

В следующем туре подопечные Леонида Слуцкого 12 июля в гостях сыграют с московским ЦСКА, а «Краснодар» в тот же день дома примет екатеринбургский «Урал».