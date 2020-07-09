«Рубин» победил «Краснодар» в матче чемпионата России по футболу
КАЗАНЬ, 9 июля. /ТАСС/. Футболисты казанского «Рубина» обыграли «Краснодар» со счетом 1:0 в домашнем матче 27-го тура Тинькофф — Российской
КАЗАНЬ, 9 июля. /ТАСС/. Футболисты казанского «Рубина» обыграли «Краснодар» со счетом 1:0 в домашнем матче 27-го тура Тинькофф — Российской
Единственный гол на 51-й минуте забил Денис Макаров. На 77-й минуте арбитр встречи отменил гол нападающего «Рубина» Евгения Маркова, зафиксировав офсайд после использования системы видеоассистента рефери.
«Рубин» поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 27 матчах. «Краснодар» идет четвертым, имея в активе 45 очков после 26 встреч. Ранее «Краснодар» гарантировал себе участие в еврокубках на будущий сезон.
В следующем туре подопечные Леонида Слуцкого 12 июля в гостях сыграют с московским ЦСКА, а «Краснодар» в тот же день дома примет екатеринбургский «Урал».
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|Леонид Слуцкий
|Мурад Мусаев
|Денис Макаров(Филип Уремович)
|51′
|22
|Юрий Дюпин
|39
|Матвей Сафонов
|2
|Карл Старфельт
|2
|Егор Сорокин
|5
|Филип Уремович
|4
|Александр Мартынович
|27
|Пабло Сантос
|8
|Юрий Газинский
90+4′
|12
|Александр Зуев
|10
|Вандерсон Масиэл
|21
|Хвича Кварацхелия
|31
|Кайю
90+5′
|28
|Оливер Абильдгор
57′
|6
|Кристиан Рамирес
88′
|8
|Дарко Йевтич
83′
|63
|Никита Сергеев
|11
|Зурико Давиташвили
|7
|Реми Кабелла
63′
|10
|Игорь Коновалов
83′
|14
|Кристоффер Олссон
|15
|Дмитрий Тарасов
|47
|Даниил Уткин
75′
|25
|Денис Макаров
69′
|37
|Илья Воротников
|87
|Солтмурад Бакаев
|52
|Тонни Вилена
32′75′
|19
|Иван Игнатьев
75′
|60
|Герман Онугха
|20
|Евгений Марков
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
59′63′
|99
|Мануэл Фернандеш
66′
|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|20
|8
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|8
|12
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Станислав Васильев(Россия, Ижевск)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Николай Богач(Россия, Люберцы)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)