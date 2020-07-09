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9 июля, источник: ТАСС

«Рубин» победил «Краснодар» в матче чемпионата России по футболу

КАЗАНЬ, 9 июля. /ТАСС/. Футболисты казанского «Рубина» обыграли «Краснодар» со счетом 1:0 в домашнем матче 27-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Единственный гол на 51-й минуте забил Денис Макаров. На 77-й минуте арбитр встречи отменил гол нападающего «Рубина» Евгения Маркова, зафиксировав офсайд после использования системы видеоассистента рефери.

«Рубин» поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 27 матчах. «Краснодар» идет четвертым, имея в активе 45 очков после 26 встреч. Ранее «Краснодар» гарантировал себе участие в еврокубках на будущий сезон.

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 28, 12.07.2020, 18:30

ЦСКА-Рубин-

В следующем туре подопечные Леонида Слуцкого 12 июля в гостях сыграют с московским ЦСКА, а «Краснодар» в тот же день дома примет екатеринбургский «Урал».

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

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Рубин
1:0
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 279.07.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Ак Барс Арена, 2485 зрителей
Главные тренеры
Леонид СлуцкийМурад Мусаев
Голы
Денис Макаров(Филип Уремович)51′
Составы команд
22Юрий Дюпин
39Матвей Сафонов
2Карл Старфельт
2Егор Сорокин
5Филип Уремович
4Александр Мартынович
27Пабло Сантос
8Юрий Газинский
90+4′
12Александр Зуев
10Вандерсон Масиэл
21Хвича Кварацхелия
31Кайю
90+5′
28Оливер Абильдгор
57′
6Кристиан Рамирес
88′
8Дарко Йевтич
83′
63Никита Сергеев
11Зурико Давиташвили
7Реми Кабелла
63′
10Игорь Коновалов
83′
14Кристоффер Олссон
15Дмитрий Тарасов
47Даниил Уткин
75′
25Денис Макаров
69′
37Илья Воротников
87Солтмурад Бакаев
52Тонни Вилена
32′75′
19Иван Игнатьев
75′
60Герман Онугха
20Евгений Марков
93Магомед-Шапи Сулейманов
59′63′
99Мануэл Фернандеш
66′
Статистика
1Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)20
8Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
1Угловые8
12Фолы12
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСтанислав Васильев(Россия, Ижевск)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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