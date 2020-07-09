Матч РПЛ «Оренбург» — «Ростов» пройдет без использования системы VAR

Источник: РИА "Новости"

Встреча «Оренбурга» и «Ростова» пройдет в Оренбурге 11 июля, ее рассудит Игорь Панин. Помогать ему будут Егор Болховитин и Рашид Абусуев. В роли резервного судьи выступит Анастасия Пустовойтова, для которой этот матч станет третьим в элитном дивизионе чемпионата страны.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 28, 12.07.2020, 18:30 Оренбург - Ростов -

Программу 28-го тура откроет матч «Арсенала» (Тула) и «Тамбова», который обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Матч «Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург) будет судить Михаил Вилков, «Сочи» — «Спартак» (Москва) — Сергей Иванов.