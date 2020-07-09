Матч РПЛ «Оренбург» — «Ростов» пройдет без использования системы VAR
ТАСС, 9 июля. Матч 28-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 9 июля. Матч 28-го тура Тинькофф — Российской
Встреча «Оренбурга» и «Ростова» пройдет в Оренбурге 11 июля, ее рассудит Игорь Панин. Помогать ему будут Егор Болховитин и Рашид Абусуев. В роли резервного судьи выступит Анастасия Пустовойтова, для которой этот матч станет третьим в элитном дивизионе чемпионата страны.
Программу 28-го тура откроет матч «Арсенала» (Тула) и «Тамбова», который обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Матч «Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург) будет судить Михаил Вилков, «Сочи» — «Спартак» (Москва) — Сергей Иванов.
В воскресенье матч «Локомотив» (Москва» — «Уфа) рассудит Владислав Безбородов, на матче ЦСКА (Москва) — «Рубин» (Казань) будет работать Алексей Матюнин, «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) обслужит Сергей Карасев. Завершит программу 28-го тура матч «Краснодара» и екатеринбургского «Урала», на который назначена бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.