«Сочи» готов предложить Кокорину контракт с зарплатой около € 3 млн в год

Кокорин перешёл в «Зенит» в 2016 году из «Динамо», где выступал на протяжении семи лет. В зимнее трансферное окно форвард на правах аренды перешёл в «Сочи».

При этом контракт Александра с сине-бело-голубыми, как и срок договора с сочинским клубом, истекает по окончании сезона. Форвард провёл за «Сочи» 9 матчей, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи. В составе «Зенита» Кокорин сыграл 92 матча, забил 34 мяча и отдал 12 голевых пасов.