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00:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сочи» готов предложить Кокорину контракт с зарплатой около € 3 млн в год

Как стало известно «Чемпионату», «Сочи» готов предложить нападающему Александру Кокорину длительный контракт с зарплатой около € 3 млн в год.

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Источник: Чемпионат.com
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День рождения отмечает форвард «Зенита».

Кокорин перешёл в «Зенит» в 2016 году из «Динамо», где выступал на протяжении семи лет. В зимнее трансферное окно форвард на правах аренды перешёл в «Сочи».

При этом контракт Александра с сине-бело-голубыми, как и срок договора с сочинским клубом, истекает по окончании сезона. Форвард провёл за «Сочи» 9 матчей, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи. В составе «Зенита» Кокорин сыграл 92 матча, забил 34 мяча и отдал 12 голевых пасов.

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