Слуцкий: «Рубин» не собирается останавливаться после двух побед подряд

Источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» в четверг в Казани обыграл «Краснодар» со счетом 1:0, набрал 33 очка и оторвался от зоны вылета на 6 очков.

«Когда смотришь на турнирную таблицу, и у тебя три очка до зоны вылета, а три — до зоны еврокубков, это очень странно. В последние семь лет 30 очков хватало, чтобы не вылететь, а сейчас мы видим, что 30 может не хватить. Уж не знаю, хватит ли 33, но мы не собираемся останавливаться. Будем добиваться положительного результата в оставшихся играх. Мы еще не решили задачу по невылету, но не хочется ничего считать. Хочется идти от игры к игре», — сказал Слуцкий на пресс-конференции, видеоверсию которой предоставила пресс-служба «Рубина».

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 28, 12.07.2020, 18:30 ЦСКА - Рубин -

Форвард «Рубина» Иван Игнатьев последний раз отличался в ноябре 2019 года.

«Сегодня у Игнатьева было больше моментов, чем во всех прошлых матчах вместе взятых. Мы заменили его, потому что у нас есть кого выпускать, и в таком графике все тренеры используют максимум замен. Качество замен определяет очень многое», — отметил главный тренер «Рубина».