Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетик
Севилья
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Верона
Интер
22
Футбол. Зарубежный
9.07
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
03
Футбол. Премьер-лига
9.07
Рубин
Краснодар
10
Футбол. Зарубежный
9.07
Эйбар
Леганес
00
Футбол. Зарубежный
9.07
Мальорка
Леванте
20
Футбол. Зарубежный
9.07
СПАЛ
Удинезе
03
Футбол. Зарубежный
9.07
Борнмут
Тоттенхэм Хотспур
00
Футбол. Зарубежный
9.07
Эвертон
Саутгемптон
11
Футбол. Премьер-лига
9.07
Урал
Динамо
21
Все события
Фоторепортажи
9Смолов забил «Барселоне»
43«Спартак» дважды вел в счете, но проиграл «Тамбову»
00:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Слуцкий: «Рубин» не собирается останавливаться после двух побед подряд

КАЗАНЬ, 9 июл — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Футболисты «Рубина» не намерены останавливаться на достигнутом, одержав две подряд победы в Российской премьер-лиге, заявил главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» в четверг в Казани обыграл «Краснодар» со счетом 1:0, набрал 33 очка и оторвался от зоны вылета на 6 очков.

«Когда смотришь на турнирную таблицу, и у тебя три очка до зоны вылета, а три — до зоны еврокубков, это очень странно. В последние семь лет 30 очков хватало, чтобы не вылететь, а сейчас мы видим, что 30 может не хватить. Уж не знаю, хватит ли 33, но мы не собираемся останавливаться. Будем добиваться положительного результата в оставшихся играх. Мы еще не решили задачу по невылету, но не хочется ничего считать. Хочется идти от игры к игре», — сказал Слуцкий на пресс-конференции, видеоверсию которой предоставила пресс-служба «Рубина».

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 28, 12.07.2020, 18:30

ЦСКА-Рубин-

Форвард «Рубина» Иван Игнатьев последний раз отличался в ноябре 2019 года.

«Сегодня у Игнатьева было больше моментов, чем во всех прошлых матчах вместе взятых. Мы заменили его, потому что у нас есть кого выпускать, и в таком графике все тренеры используют максимум замен. Качество замен определяет очень многое», — отметил главный тренер «Рубина».

«У Игнатьева хороший удар, к сожалению, качество сегодня подвело. На тренировках у него все получается. То, что он не забивает, это комплексный момент — и психологический, и эмоциональный, и технический. Это симбиоз, который я видел у больших нападающих, которые не забивали несколько матчей, и у них начиналась паника. У молодого футболиста в таком длинном цикле без голов уверенность не на самом высоком уровне», — добавил Слуцкий.

Читайте также
Рубин
1:0
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 279.07.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Ак Барс Арена, 2485 зрителей
Главные тренеры
Леонид СлуцкийМурад Мусаев
Голы
Денис Макаров(Филип Уремович)51′
Составы команд
22Юрий Дюпин
39Матвей Сафонов
2Карл Старфельт
2Егор Сорокин
5Филип Уремович
4Александр Мартынович
27Пабло Сантос
8Юрий Газинский
90+4′
12Александр Зуев
10Вандерсон Масиэл
21Хвича Кварацхелия
31Кайю
90+5′
28Оливер Абильдгор
57′
6Кристиан Рамирес
88′
8Дарко Йевтич
83′
63Никита Сергеев
11Зурико Давиташвили
7Реми Кабелла
63′
10Игорь Коновалов
83′
14Кристоффер Олссон
15Дмитрий Тарасов
47Даниил Уткин
75′
25Денис Макаров
69′
37Илья Воротников
87Солтмурад Бакаев
52Тонни Вилена
32′75′
19Иван Игнатьев
75′
60Герман Онугха
20Евгений Марков
93Магомед-Шапи Сулейманов
59′63′
99Мануэл Фернандеш
66′
Статистика
1Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)20
8Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
1Угловые8
12Фолы12
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСтанислав Васильев(Россия, Ижевск)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
Стала известна причина смерти отца Нурмагомедова
«Рубин» победил «Краснодар» в чемпионате России по футболу
Выступала с Загитовой на ОИ, но выбрала семью. Права ли Сотскова
«Урал» впервые с 2017 года обыграл «Динамо» в матче РПЛ
ЦСКА в 19-й раз подряд выступит в еврокубках
«Чемпионат»: «Сочи» готов платить Кокорину около €3 млн в год
Гендиректор «Зенита» заявил, что клубу придётся «затянуть пояса»
Райкконен объяснил отказ вставать на колено на Гран-при Австрии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь