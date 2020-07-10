Слуцкий: «Рубин» не собирается останавливаться после двух побед подряд
КАЗАНЬ, 9 июл — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Футболисты «Рубина» не намерены останавливаться на достигнутом, одержав две подряд победы в Российской
КАЗАНЬ, 9 июл — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Футболисты «Рубина» не намерены останавливаться на достигнутом, одержав две подряд победы в Российской
«Рубин» в четверг в Казани обыграл «Краснодар» со счетом 1:0, набрал 33 очка и оторвался от зоны вылета на 6 очков.
«Когда смотришь на турнирную таблицу, и у тебя три очка до зоны вылета, а три — до зоны еврокубков, это очень странно. В последние семь лет 30 очков хватало, чтобы не вылететь, а сейчас мы видим, что 30 может не хватить. Уж не знаю, хватит ли 33, но мы не собираемся останавливаться. Будем добиваться положительного результата в оставшихся играх. Мы еще не решили задачу по невылету, но не хочется ничего считать. Хочется идти от игры к игре», — сказал Слуцкий на
Форвард «Рубина» Иван Игнатьев последний раз отличался в ноябре 2019 года.
«Сегодня у Игнатьева было больше моментов, чем во всех прошлых матчах вместе взятых. Мы заменили его, потому что у нас есть кого выпускать, и в таком графике все тренеры используют максимум замен. Качество замен определяет очень многое», — отметил главный тренер «Рубина».
«У Игнатьева хороший удар, к сожалению, качество сегодня подвело. На тренировках у него все получается. То, что он не забивает, это комплексный момент — и психологический, и эмоциональный, и технический. Это симбиоз, который я видел у больших нападающих, которые не забивали несколько матчей, и у них начиналась паника. У молодого футболиста в таком длинном цикле без голов уверенность не на самом высоком уровне», — добавил Слуцкий.
|Леонид Слуцкий
|Мурад Мусаев
|Денис Макаров(Филип Уремович)
|51′
|22
|Юрий Дюпин
|39
|Матвей Сафонов
|2
|Карл Старфельт
|2
|Егор Сорокин
|5
|Филип Уремович
|4
|Александр Мартынович
|27
|Пабло Сантос
|8
|Юрий Газинский
90+4′
|12
|Александр Зуев
|10
|Вандерсон Масиэл
|21
|Хвича Кварацхелия
|31
|Кайю
90+5′
|28
|Оливер Абильдгор
57′
|6
|Кристиан Рамирес
88′
|8
|Дарко Йевтич
83′
|63
|Никита Сергеев
|11
|Зурико Давиташвили
|7
|Реми Кабелла
63′
|10
|Игорь Коновалов
83′
|14
|Кристоффер Олссон
|15
|Дмитрий Тарасов
|47
|Даниил Уткин
75′
|25
|Денис Макаров
69′
|37
|Илья Воротников
|87
|Солтмурад Бакаев
|52
|Тонни Вилена
32′75′
|19
|Иван Игнатьев
75′
|60
|Герман Онугха
|20
|Евгений Марков
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
59′63′
|99
|Мануэл Фернандеш
66′
|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|20
|8
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|8
|12
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Станислав Васильев(Россия, Ижевск)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Николай Богач(Россия, Люберцы)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)