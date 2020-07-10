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14:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Газизов назвал свои цели в «Спартаке»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, какие цели перед ним стоят в московском клубе.

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Сегодня «Спартак» официально представил нового функционера.

«Приглашение в “Спартак” — огромный вызов и мощнейшая мотивация показать результат. Мои главные цели — титулы в России, постоянное участие в еврокубках и успешная бизнес-стратегия», — прокомментировал Газизов своё назначение в интервью пресс-службе клуба.

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Напомним, что ранее Шамиль Газизов занимал аналогичный пост в «Уфе». Прежде генеральным директором в «Спартаке» работал Томас Цорн, но 7 июля было официально объявлено об его отставке. После 27 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает восьмое место, однако продолжает выступление в Кубке России.

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