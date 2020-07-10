Газизов назвал свои цели в «Спартаке»
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, какие цели перед ним стоят в московском клубе.
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, какие цели перед ним стоят в московском клубе.
Сегодня «Спартак» официально представил нового функционера.
«Приглашение в “Спартак” — огромный вызов и мощнейшая мотивация показать результат. Мои главные цели — титулы в России, постоянное участие в еврокубках и успешная бизнес-стратегия», — прокомментировал Газизов своё назначение в интервью
Напомним, что ранее Шамиль Газизов занимал аналогичный пост в «Уфе». Прежде генеральным директором в «Спартаке» работал Томас Цорн, но 7 июля было официально объявлено об его отставке. После 27 туров Российской