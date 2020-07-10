СМИ: «Ростов» и «Рубин» интересуются форвардом «Леха» Гюткьером

В сезоне-2019/20 Гюткьер забил 24 гола в 35 матчах за «Лех» во всех турнирах. Контракт форварда с клубом из Познани рассчитан до лета текущего года. В девяти матчах за национальную команду Гюткьер забил пять мячей.