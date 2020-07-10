СМИ: «Ростов» и «Рубин» интересуются форвардом «Леха» Гюткьером
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. «Ростов» и казанский «Рубин» проявляют интерес к нападающему польского футбольного клуба «Лех» Кристиану Гюткьеру, сообщает tipsbladet.dk.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. «Ростов» и казанский «Рубин» проявляют интерес к нападающему польского футбольного клуба «Лех» Кристиану Гюткьеру, сообщает tipsbladet.dk.
Как отмечает издание, другими претендентами на 30-летнего датского футболиста являются французский «Генгам» и немецкий «Гамбург».
В сезоне-2019/20 Гюткьер забил 24 гола в 35 матчах за «Лех» во всех турнирах. Контракт форварда с клубом из Познани рассчитан до лета текущего года. В девяти матчах за национальную команду Гюткьер забил пять мячей.