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16:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Ростов» и «Рубин» интересуются форвардом «Леха» Гюткьером

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. «Ростов» и казанский «Рубин» проявляют интерес к нападающему польского футбольного клуба «Лех» Кристиану Гюткьеру, сообщает tipsbladet.dk.

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Как отмечает издание, другими претендентами на 30-летнего датского футболиста являются французский «Генгам» и немецкий «Гамбург».

В сезоне-2019/20 Гюткьер забил 24 гола в 35 матчах за «Лех» во всех турнирах. Контракт форварда с клубом из Познани рассчитан до лета текущего года. В девяти матчах за национальную команду Гюткьер забил пять мячей.

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