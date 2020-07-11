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11:30 (мск), источник: Московский комсомолец

Анзор Кавазашвили: Ошибка Цорна, что он вообще пришел в «Спартак»

В «Спартаке» опять перемены, которые плохо сказываются на команде и главном тренере Доменико Тедеско.

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Источник: РИА "Новости"
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«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 27-го тура Тинькофф-чемпионата России. Счет на 38-й минуте открыл Эсекиэль Понсе. Через три минуты Алексей Миранчук забил ответный мяч, реализовав пенальти. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед 11-метровым в исполнении Миранчука был удален за две желтые карточки, полученные за короткий период.

Немецкий специалист не может сдержать эмоции от судейства в матче с «Локомотивом», получает красную карточку, а красно-белые четвертый матч подряд не могут победить. Своими мыслями о том, куда движется «Спартак», поделился экс-вратарь красно-белых Анзор Кавазашвили.

— Анзор Амберкович, справедлив ли счёт матча «Спартак» — «Локомотив» (1:1)?

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 27, 8.07.2020, 20:30

Спартак1Локомотив1

— Для «Спартака» справедливый, они сейчас — в шоковом состоянии, у них постоянно меняются тренеры, руководители, генеральный директор. Бесконечная смена власти отрицательно действует на психику футболистов и болельщиков. А «Локомотив» — команда сплоченная. Но все это было под руководством прекрасного тренера Юрия Павловича Семина, который своим характером, нацеленностью, профессионализмом установил в команде порядок. Команда всегда играла дисциплинированно. А вот с его уходом стали играть хуже. Встретились две пострадавшие команды. Может быть, при новых руководителях все наладится.

— Нет ли у вас ощущения, что судьи «топят» «Спартак» этим летом?

— Я бы не взял на себя смелость говорить конкретно об одной команде. Наши судьи, к сожалению, допускают много ошибок. И не только по отношению к «Спартаку». Может быть, венгерский легионер (Виктор Кашшаи — прим.ред.) в судейском комитете что-то сделает, но чтобы навести порядок, ему потребуется года два.

— Своевременна ли смена генерального директора «Спартака»?

— Господин Федун, прежде чем снять руководителя команды, должен был очень хорошо подумать. За последние годы он постоянно снимает то главных тренеров, то генеральных директоров. Кто следующий? Но каждый главный тренер или генеральный директор приводит своих футболистов и своих людей, ни один из которых себя не оправдывает. Федун свою кадровую политику должен изменить.

Брать и освобождать за короткий период, не дав человеку доработать — я считаю, что это неправильно. Если он так делает, значит, он не разбирается в людях. И пускай обвиняет сам себя в том, что «Спартак» играет неудачно. Он любит футбол, те деньги, что зарабатывает, тратит на команду, в средствах не отказывает. Но все его нынешние советники дают ему неправильные советы, вот в этом ему надо разобраться.

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— А какие ошибки, по вашему, совершил Томас Цорн?

— Первая ошибка его заключается в том, что он вообще пошёл в московский «Спартак». Он был агентом по продаже игроков., а пришел во всемирно известный клуб. Здесь не так легко можно принимать решения, и приглашать надо не посредственных игроков и тренеров, а только классных футболистов-легионеров. Классных, ещё раз хочу подчеркнуть. И тренера сюда надо приглашать классного. Нет своих, русских тренеров, что ли? — Полно. Но им не доверяют. Цорн долго жил за границей, и он знает нашу систему только понаслышке. Когда он пригласил Шюррле в команду за большие деньги, я был удивлён. Да, Шюррле был чемпионом мира в составе сборной Германии, но он же давно не играет. Я боялся, что через 20 минут после того, как его выпустили в стартовом составе, бедный парень умрёт. Он физически абсолютно не готов. И вообще, как «Спартак», который хочет забивать голы, может играть без нападающего? Я не понимаю этого. Всех нападающих они продали или отдали. А вместо четырёх легионеров лучше купить одного-двоих подороже, которые подойдут «Спартаку» по стилю. Ведь у команды свой стиль.

— И Тедеско зря позвали?

— Зря. Приглашаем посредственных тренеров, генеральных директоров. И сейчас вряд ли они смогут подняться, особенно после такой игры с «Локомотивом».

Надежда Кожушная

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