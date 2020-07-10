17-летний вратарь «Ростова» Попов отказался от бесплатных поездок на такси и передал деньги онкобольным детям

В июне Попов вышел в стартовом «Ростова» на матч РПЛ против «Сочи». Несмотря на поражение со счетом 1:10, Попов запомнился несколькими яркими сейвами. Ту игру «Ростов» проводил игроками преимущественно 2003 года рождения, поскольку основная команда дончан была на карантине.
После матча сервис заказа такси «Ситимобил» предложил футболисту ездить на такси бесплатно до конца жизни.
«После матча с “Сочи” ребята из Ситимобил предложили мне пожизненные поездки на такси. Спасибо им за такое предложение. Но я свое еще заработаю, а есть те, кому помощь нужна прямо сейчас. Решили передать эти деньги детям с онкологическими заболеваниями, которым помогает “Фонд Хабенского”. А таксисту из Ростова, который хотел нанести мою фотку на машину, подписал мяч. Добро — это действие», — написал Попов в инстаграме.