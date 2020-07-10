17-летний вратарь «Ростова» Попов отказался от бесплатных поездок на такси и передал деньги онкобольным детям

В июне Попов вышел в стартовом «Ростова» на матч РПЛ против «Сочи». Несмотря на поражение со счетом 1:10 , Попов запомнился несколькими яркими сейвами. Ту игру «Ростов» проводил игроками преимущественно 2003 года рождения, поскольку основная команда дончан была на карантине.

«После матча с “Сочи” ребята из Ситимобил предложили мне пожизненные поездки на такси. Спасибо им за такое предложение. Но я свое еще заработаю, а есть те, кому помощь нужна прямо сейчас. Решили передать эти деньги детям с онкологическими заболеваниями, которым помогает “Фонд Хабенского”. А таксисту из Ростова, который хотел нанести мою фотку на машину, подписал мяч. Добро — это действие», — написал Попов в инстаграме.