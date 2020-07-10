«Они готовы были платить». Арустамян рассказал о предложении Казахстана провести Суперкубок России

«Насколько я знаю, до коронавируса главным претендентом на проведение Суперкубка России был Казахстан. Да, там искусственное поле, но какая разница, они хотели этот матч, готовы были платить. Там еще можно футболистов рекламировать, Сутормина и Заболотного можно красиво устроить в Казахстан», — сказал Арустамян в программе «Коммент. Шоу».