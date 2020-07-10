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17:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Они готовы были платить». Арустамян рассказал о предложении Казахстана провести Суперкубок России

Российский инсайдер и комментатор Нобель Арустамян сообщил, что в Казахстане хотели провести матч за Суперкубок России. Вероятно, игра могла состояться на «Астана Арене» в Нур-Султане.

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Источник: РИА "Новости"

«Насколько я знаю, до коронавируса главным претендентом на проведение Суперкубка России был Казахстан. Да, там искусственное поле, но какая разница, они хотели этот матч, готовы были платить. Там еще можно футболистов рекламировать, Сутормина и Заболотного можно красиво устроить в Казахстан», — сказал Арустамян в программе «Коммент. Шоу».

Отметим, что чемпионом России в сезоне-2019/20 досрочно стал «Зенит». Обладатель Кубка России будет определен 25 июля, за выход в финал турнира сыграют: «Зенит» — «Спартак», «Урал» — «Химки».

Добавим, что «Астана Арена» по-прежнему не готова к проведению официальных матчей в связи с заменой газона. Из-за этих обстоятельств «Астана» провела стартовые домашние игры сезона КПЛ-2020 на стадионе «Жас-Кыран» в Алматы.

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