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21:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Суммарный штраф клубов в 27-м туре РПЛ составил 1,35 млн рублей

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) суммарно на 1 миллион 350 тысяч рублей за нарушения регламента по итогам 27-го тура, сообщается на сайте РФС.

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Источник: Спорт РИА Новости

Петербургский «Зенит» за нарушения порядка допуска зрителей и организация их размещения на стадионе в матче с «Сочи» был оштрафован на 150 тысяч. Московский «Спартак» за нарушение этого пункта регламента в игре со столичным «Локомотивом» был оштрафован на 200 тысяч. Кроме того, «красно-белые» заплатят еще 100 тысяч рублей за нарушение дисциплинарного регламента.

«Ростов» по итогам матча с «Уфой» заплатит 250 тысяч за нарушение регламента возобновления чемпионата и 100 тысяч рублей за нарушение дисциплинарного регламента.

Тульский «Арсенал» после матча с самарскими «Крыльями Советов» оштрафован на 200 тысяч. «Оренбург» после игры с московским ЦСКА заплатит 150 тысяч. Казанский «Рубин» по итогам встречи с «Краснодаром» оштрафован на 200 тысяч рублей.

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