Суммарный штраф клубов в 27-м туре РПЛ составил 1,35 млн рублей

Петербургский «Зенит» за нарушения порядка допуска зрителей и организация их размещения на стадионе в матче с «Сочи» был оштрафован на 150 тысяч. Московский «Спартак» за нарушение этого пункта регламента в игре со столичным «Локомотивом» был оштрафован на 200 тысяч. Кроме того, «красно-белые» заплатят еще 100 тысяч рублей за нарушение дисциплинарного регламента.