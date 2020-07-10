Глава КДК РФС Григорьянц прокомментировал дисквалификацию Тедеско
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.
«Было принято решение дисквалифицировать главного тренера “Спартака” Доменико Тедеско на 3 матча и оштрафовать его на 500 тысяч рублей за оскорбительное поведение в отношении резервного судьи после своего удаления в матче с “Локомотивом”. КДК РФС просит главных тренеров команд, футболистов и иных официальных лиц клубов воздерживаться от любых действий в отношении официальных лиц матчей, которые могут привести к применению санкций за нарушение дисциплинарного регламента РФС», — приводит слова Григорьянца официальный сайт РФС.
Тедеско ранее в пятницу был дисквалифицирован КДК на три матча (с учетом автоматической дисквалификации) Российской
|Доменико Тедеско
|Марко Николич
|Эсекиэль Понсе(Айртон)
|38′
|Алексей Миранчук
|43′
|98
|Александр Максименко
|77
|Антон Коченков
|14
|Георгий Джикия
90′
|20
|Владислав Игнатьев
|39
|Павел Маслов
|31
|Мачей Рыбус
3′
|56
|Илья Гапонов
|14
|Ведран Чорлука
|6
|Айртон
|27
|Мурило
|23
|Джордан Ларссон
|37
|Станислав Магкеев
27′
|33
|Алекс Крал
|59
|Алексей Миранчук
|54
|Наиль Умяров
|19
|Эдер
|92
|Николай Рассказов
90′
|23
|Жоау Мариу
|38
|Андрей Ещенко
|11
|Антон Миранчук
89′
|10
|Зелимхан Бакаев
45+1′79′
|94
|Дмитрий Рыбчинский
|77
|Александр Соболев
|69
|Даниил Куликов
8′45′
|19
|Эсекиэль Понсе
12′90′
|17
|Рифат Жемалетдинов
|9
|Резиуан Мирзов
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|12
|7
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Кобзев(Россия, Москва)
|ВАР
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)