Глава КДК РФС Григорьянц прокомментировал дисквалификацию Тедеско

Источник: Спорт РИА Новости

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 27-го тура Тинькофф-чемпионата России. Счет на 38-й минуте открыл Эсекиэль Понсе. Через три минуты Алексей Миранчук забил ответный мяч, реализовав пенальти. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед 11-метровым в исполнении Миранчука был удален за две желтые карточки, полученные за короткий период.

«Было принято решение дисквалифицировать главного тренера “Спартака” Доменико Тедеско на 3 матча и оштрафовать его на 500 тысяч рублей за оскорбительное поведение в отношении резервного судьи после своего удаления в матче с “Локомотивом”. КДК РФС просит главных тренеров команд, футболистов и иных официальных лиц клубов воздерживаться от любых действий в отношении официальных лиц матчей, которые могут привести к применению санкций за нарушение дисциплинарного регламента РФС», — приводит слова Григорьянца официальный сайт РФС.