Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал Сосьедад
Гранада
12
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Алавес
Футбол. Зарубежный
11.07
Норвич
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
11.07
Уотфорд
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Премьер-лига
11.07
Арсенал Т
Тамбов
Футбол. Зарубежный
11.07
Ливерпуль
Бернли
Все события
Фоторепортажи
9Смолов забил «Барселоне»
16Эмоциональный срыв Тедеско: «Спартак» сыграл вничью с «Локо»
21:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава КДК РФС Григорьянц прокомментировал дисквалификацию Тедеско

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) просит всех тренеров, игроков или других представителей клубов воздерживаться в будущем от любых действий в отношении официальных лиц матчей чемпионата страны, заявил глава КДК Артур Григорьянц, комментируя трехматчевую дисквалификацию главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 27-го тура Тинькофф-чемпионата России. Счет на 38-й минуте открыл Эсекиэль Понсе. Через три минуты Алексей Миранчук забил ответный мяч, реализовав пенальти. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед 11-метровым в исполнении Миранчука был удален за две желтые карточки, полученные за короткий период.

«Было принято решение дисквалифицировать главного тренера “Спартака” Доменико Тедеско на 3 матча и оштрафовать его на 500 тысяч рублей за оскорбительное поведение в отношении резервного судьи после своего удаления в матче с “Локомотивом”. КДК РФС просит главных тренеров команд, футболистов и иных официальных лиц клубов воздерживаться от любых действий в отношении официальных лиц матчей, которые могут привести к применению санкций за нарушение дисциплинарного регламента РФС», — приводит слова Григорьянца официальный сайт РФС.

Тедеско ранее в пятницу был дисквалифицирован КДК на три матча (с учетом автоматической дисквалификации) Российской премьер-лиги, а также оштрафован на 500 тысяч рублей «за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча» по итогам встречи 27-го тура РПЛ против московского «Локомотива» (1:1), где он был удален со скамейки запасных в концовке первого тайма. Из-за дисквалификации Тедеско не сможет присутствовать на скамейке запасных «Спартака» во всех оставшихся матчах нынешнего сезона в РПЛ.

Читайте также
Спартак
1:1
Первый тайм: 1:1
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 278.07.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 3754 зрителя
Главные тренеры
Доменико ТедескоМарко Николич
Голы
Эсекиэль Понсе(Айртон)38′
Алексей Миранчук43′
Составы команд
98Александр Максименко
77Антон Коченков
14Георгий Джикия
90′
20Владислав Игнатьев
39Павел Маслов
31Мачей Рыбус
3′
56Илья Гапонов
14Ведран Чорлука
6Айртон
27Мурило
23Джордан Ларссон
37Станислав Магкеев
27′
33Алекс Крал
59Алексей Миранчук
54Наиль Умяров
19Эдер
92Николай Рассказов
90′
23Жоау Мариу
38Андрей Ещенко
11Антон Миранчук
89′
10Зелимхан Бакаев
45+1′79′
94Дмитрий Рыбчинский
77Александр Соболев
69Даниил Куликов
8′45′
19Эсекиэль Понсе
12′90′
17Рифат Жемалетдинов
9Резиуан Мирзов
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)12
7Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
5Угловые5
9Фолы12
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
ВАРКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
Шикарная чемпионка мира из России, которая быстро приведет в форму любого
Российские футбольные клубы оштрафованы на 1,35 млн рублей
Футболист «Манчестер Юнайтед» признан лучшим игроком июня в АПЛ
Александр Емельяненко рассказал о «культе Феди»
«Спартак» не сможет победить в Сочи: Топ-5 ставок выходных
Российский хоккеист умер в 23 года
«Торпедо» разгромило «Спартак-2» на глазах Федуна и Газизова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь