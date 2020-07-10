Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Реал
Алавес
10
Футбол. Зарубежный
10.07
Реал Сосьедад
Гранада
23
Футбол. Зарубежный
14:30
Норвич
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
14:30
Уотфорд
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Премьер-лига
16:00
Арсенал Т
Тамбов
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Бернли
Все события
Фоторепортажи
15Первая победа Николича
11Фанаты «Ливерпуля» отмечают первый чемпионский титул за 30 лет
10 июля, источник: Чемпионат.com

Слуцкий: Гинер — очень большой босс. Мы с ним общались только в крайних случаях

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий вспомнил работу в ЦСКА, а также рассказал о взаимоотношениях с президентом «армейцев» Евгением Гинером.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Я пришёл в ЦСКА в октябре 2009 года, а в 2010-м мы выиграли Кубок России. Дважды выходили из группы в Лиге чемпионов. Мой первый полноценный сезон был в 2010 году, тогда мы заняли второе место в чемпионате России. Чемпионат был выигран с третьей попытки, но, с учетом конкуренции и отсутствия лидерских позиций в финансовом плане, это приемлемый результат, не могу сказать, что мои первые два сезона в ЦСКА были неудачными.

Фоторепортаж
Слуцкий в ЦСКА: 7 лет, три сотни матчей

Гинер — очень большой босс. Мы с ним общались редко, только в крайних случаях. Ежедневное общение было с Романом Бабаевым, с ним мы и сейчас продолжаем общаться. С Гинером мы поздравляем друг друга по праздникам. Я не вхожу в его список приоритетного общения, но так было, даже когда я работал в ЦСКА.

Приглашал братьев Березуцких войти в тренерский штаб «Рубина». Но европейский опыт им был интереснее, поэтому «Витесс» был в приоритете, чем вариант с «Рубином». Когда говорим о российском варианте, срабатывают ещё и другие вещи. Они привязаны к семьям, Москве и ЦСКА. Трудно менять уклад жизни, и самое важное, что они всю карьеру провели в ЦСКА и ассоциируют себя с этим клубом. Понятно, почему они приняли предложение ЦСКА, но они пока не понимают, чем конкретно будут там заниматься. Но, в любом случае, это будет плодотворное сотрудничество и для них, и для команды, — приводит слова Слуцкого сайт телеканала «Матч ТВ».

Читайте также
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Российские футбольные клубы оштрафованы на 1,35 млн рублей
В РФС прокомментировали дисквалификацию Доменико Тедеско
Футболист «Манчестер Юнайтед» признан лучшим игроком июня в АПЛ
Александр Емельяненко рассказал о «культе Феди»
Чемпионка мира по шорт-треку ушла из жизни в возрасте 27 лет
«Торпедо» разгромило «Спартак-2» на глазах Федуна и Газизова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь