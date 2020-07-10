Слуцкий: Гинер — очень большой босс. Мы с ним общались только в крайних случаях

Источник: РИА "Новости"

«Я пришёл в ЦСКА в октябре 2009 года, а в 2010-м мы выиграли Кубок России. Дважды выходили из группы в Лиге чемпионов. Мой первый полноценный сезон был в 2010 году, тогда мы заняли второе место в чемпионате России. Чемпионат был выигран с третьей попытки, но, с учетом конкуренции и отсутствия лидерских позиций в финансовом плане, это приемлемый результат, не могу сказать, что мои первые два сезона в ЦСКА были неудачными.

Гинер — очень большой босс. Мы с ним общались редко, только в крайних случаях. Ежедневное общение было с Романом Бабаевым, с ним мы и сейчас продолжаем общаться. С Гинером мы поздравляем друг друга по праздникам. Я не вхожу в его список приоритетного общения, но так было, даже когда я работал в ЦСКА.