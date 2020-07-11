Без рулевого. «Спартак» постарается прервать серию неудач в РПЛ в отсутствие Тедеско
ТАСС, 11 июля. Тремя матчами в субботу стартует 28-й тур Тинькофф — Российской
ТАСС, 11 июля. Тремя матчами в субботу стартует 28-й тур Тинькофф — Российской
«Спартак» постарается реабилитироваться за серию неудачных игр. Команда не выигрывает в чемпионате России на протяжении четырех встреч (два поражения, две ничьи), а единственную победу после возобновления чемпионата одержала в первом матче с «Арсеналом» (3:2). Однако последнюю встречу против московского «Локомотива» (1:1) владелец клуба Леонид Федун назвал лучшей после паузы.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не сможет присутствовать на оставшихся играх чемпионата России
В пятницу официально был представлен новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов. Он сменил на посту Томаса Цорна, проработавшего чуть больше года. Ранее Газизов занимал аналогичную должность в «Уфе». При нем клуб впервые в своей истории вышел в элитный дивизион чемпионата страны, а по итогам сезона-2017/18 занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, завоевав право сыграть в квалификации Лиги Европы.
«Спартак» после 27 туров набрал 33 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице, «Сочи» набрал на три очка меньше и находится на 12-й позиции. Команда Владимира Федотова в прошлом туре уступила на выезде «Зениту» со счетом 1:2, потерпев первое поражение после возобновления чемпионата.
На своем поле южане не проигрывают в пяти матчах РПЛ подряд. В текущем сезоне команды встретились в первом туре, тогда
Набравший ход после паузы «Ахмат» на своем поле примет «Зенит», который уже после 26-го тура обеспечил себе чемпионство. Команда из Грозного в пяти последних матчах одержала три победы, однажды сыграв вничью и уступив только московскому ЦСКА (0:4). В этой встрече у хозяев будет больше мотивации, так как соперник решил турнирные задачи. «Ахмат» занимает 13-е место в таблице, опережая самарские «Крылья Советов», находящиеся в зоне вылета, на три очка.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак наверняка прибегнет к ротации состава и даст игровое время тем, кого мало задействовал в сезоне. 19 июля петербуржцам предстоит важный матч полуфинала Кубка России со «Спартаком», к которому команда постарается подойти в оптимальной форме. В Грозном не сыграет капитан петербуржцев Бранислав Иванович, который улетел в Сербию по семейным обстоятельствам. Восстановился после долгой травмы защитник Эмануэль Маммана.
В составе «Ахмата» не примут участие в игре травмированные капитан команды Ризван Уциев, защитник Вилькер Анхель и полузащитник Бернард Бериша. Грозненцы на своем поле в РПЛ не могут победить на протяжении 12 матчей подряд, «Зенит» не проигрывает в чемпионате 16 игр подряд (13 побед, три ничьи).
«Арсенал» проведет последний домашний матч в нынешнем сезоне против «Тамбова». «Арсенал» имеет в активе 31 очко и занимает 11-е место в таблице, а «Тамбов» идет 14-м с 28 очками.
Туляки после возобновления чемпионата проиграли четыре матча из пяти и сменили главного тренера. Обязанности Игоря Черевченко до конца сезона будет исполнять Сергей Подпалый, под руководством которого команда обыграла московское «Динамо» (1:0), а в прошлом туре уступила «Крыльям Советов» (2:4).
Хозяева не досчитаются четырех игроков основного состава.