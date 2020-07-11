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09:50 (мск), источник: ТАСС

Без рулевого. «Спартак» постарается прервать серию неудач в РПЛ в отсутствие Тедеско

ТАСС, 11 июля. Тремя матчами в субботу стартует 28-й тур Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Тульский «Арсенал» примет «Тамбов» (16:00 мск), «Ахмат» в Грозном сыграет с петербургским «Зенитом» (18:30 мск), а «Сочи» на своем поле встретится с московским «Спартаком» (20:30 мск).

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Источник: РИА "Новости"
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«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 27-го тура Тинькофф-чемпионата России. Счет на 38-й минуте открыл Эсекиэль Понсе. Через три минуты Алексей Миранчук забил ответный мяч, реализовав пенальти. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед 11-метровым в исполнении Миранчука был удален за две желтые карточки, полученные за короткий период.

«Спартак» постарается реабилитироваться за серию неудачных игр. Команда не выигрывает в чемпионате России на протяжении четырех встреч (два поражения, две ничьи), а единственную победу после возобновления чемпионата одержала в первом матче с «Арсеналом» (3:2). Однако последнюю встречу против московского «Локомотива» (1:1) владелец клуба Леонид Федун назвал лучшей после паузы.

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 28, 11.07.2020, 20:30

Сочи-Спартак-

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не сможет присутствовать на оставшихся играх чемпионата России из-за дисквалификации. Он был удален за две желтые карточки в матче с «Локомотивом». Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) также принял решение оштрафовать наставника красно-белых на 500 тыс. рублей. Тедеско был наказан за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча.

В пятницу официально был представлен новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов. Он сменил на посту Томаса Цорна, проработавшего чуть больше года. Ранее Газизов занимал аналогичную должность в «Уфе». При нем клуб впервые в своей истории вышел в элитный дивизион чемпионата страны, а по итогам сезона-2017/18 занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, завоевав право сыграть в квалификации Лиги Европы.

«Спартак» после 27 туров набрал 33 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице, «Сочи» набрал на три очка меньше и находится на 12-й позиции. Команда Владимира Федотова в прошлом туре уступила на выезде «Зениту» со счетом 1:2, потерпев первое поражение после возобновления чемпионата.

Во время загрузки произошла ошибка.

На своем поле южане не проигрывают в пяти матчах РПЛ подряд. В текущем сезоне команды встретились в первом туре, тогда красно-белые одержали победу благодаря голу защитника Самуэля Жиго в компенсированное время матча.

Москвичам в предстоящем матче из-за дисквалификации не поможет полузащитник Зелимхан Бакаев. В составе «Сочи» по той же причине не выйдет нападающий Антон Заболотный.
Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 28, 11.07.2020, 18:30

Ахмат-Зенит-

Борьба за выживание

Набравший ход после паузы «Ахмат» на своем поле примет «Зенит», который уже после 26-го тура обеспечил себе чемпионство. Команда из Грозного в пяти последних матчах одержала три победы, однажды сыграв вничью и уступив только московскому ЦСКА (0:4). В этой встрече у хозяев будет больше мотивации, так как соперник решил турнирные задачи. «Ахмат» занимает 13-е место в таблице, опережая самарские «Крылья Советов», находящиеся в зоне вылета, на три очка.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак наверняка прибегнет к ротации состава и даст игровое время тем, кого мало задействовал в сезоне. 19 июля петербуржцам предстоит важный матч полуфинала Кубка России со «Спартаком», к которому команда постарается подойти в оптимальной форме. В Грозном не сыграет капитан петербуржцев Бранислав Иванович, который улетел в Сербию по семейным обстоятельствам. Восстановился после долгой травмы защитник Эмануэль Маммана.

В составе «Ахмата» не примут участие в игре травмированные капитан команды Ризван Уциев, защитник Вилькер Анхель и полузащитник Бернард Бериша. Грозненцы на своем поле в РПЛ не могут победить на протяжении 12 матчей подряд, «Зенит» не проигрывает в чемпионате 16 игр подряд (13 побед, три ничьи).

Однако встреча первого круга в Санкт-Петербурге между этими командами завершилась со счетом 0:0, а в матче ¼ финала Олимп — Кубка России коллектив Семака смог добиться победы только в дополнительное время (2:1). В прошлом сезоне «Зенит» благодаря ничьей в Грозном (1:1) досрочно завоевал чемпионский титул.
Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 28, 11.07.2020, 16:00

Арсенал Т-Тамбов-

«Арсенал» проведет последний домашний матч в нынешнем сезоне против «Тамбова». «Арсенал» имеет в активе 31 очко и занимает 11-е место в таблице, а «Тамбов» идет 14-м с 28 очками.

Туляки после возобновления чемпионата проиграли четыре матча из пяти и сменили главного тренера. Обязанности Игоря Черевченко до конца сезона будет исполнять Сергей Подпалый, под руководством которого команда обыграла московское «Динамо» (1:0), а в прошлом туре уступила «Крыльям Советов» (2:4).

Хозяева не досчитаются четырех игроков основного состава.

Из-за дисквалификации матч пропустят капитан команды Кирилл Комбаров, а также полузащитники Горан Чаушич и Даниил Лесовой. Центральный защитник Гия Григалава не сыграет из-за травмы. Гостям из-за дисквалификации не поможет игрок обороны Алексей Грицаенко.

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