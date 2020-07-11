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13:25 (мск), источник: ТАСС

Результаты тестов на коронавирус футболистов «Уфы» показали отрицательный результат

ТАСС, 11 июля. Футболисты, тренерский штаб и персонал футбольного клуба «Уфа» сдали тесты на наличие коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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28.0611.07

Все тесты показали отсутствие заражений в команде.

Во время загрузки произошла ошибка.

В воскресенье клуб сыграет на выезде в матче 28-го тура Тинькофф — Российской премьер лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом». После 27 встреч подопечные Вадима Евсеева идут шестыми в таблице РПЛ, набрав 36 очков.

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