Результаты тестов на коронавирус футболистов «Уфы» показали отрицательный результат
ТАСС, 11 июля. Футболисты, тренерский штаб и персонал футбольного клуба «Уфа» сдали тесты на наличие коронавируса. Об этом сообщает
ТАСС, 11 июля. Футболисты, тренерский штаб и персонал футбольного клуба «Уфа» сдали тесты на наличие коронавируса. Об этом сообщает
Все тесты показали отсутствие заражений в команде.
В воскресенье клуб сыграет на выезде в матче 28-го тура Тинькофф — Российской премьер лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом». После 27 встреч подопечные Вадима Евсеева идут шестыми в таблице РПЛ, набрав 36 очков.