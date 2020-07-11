Юран — о составе «Спартака» в нынешнем сезоне: Нельзя на «Жигулях» обогнать «Мерседес»

«Конечно, всегда от “Спартака” хочется большего — и побед, и качества игры. Но, на мой взгляд, здесь собранные в команде футболисты, при всём к ним уважении, уступают задачам, которые перед клубом в любом случае ставятся. То, что на поле выходит молодёжь, — это хорошо и перспективно. Но если клуб хочет решать задачи сейчас, то нужно усиливаться. Когда “Спартак” тренировал Массимо Каррера, у него были игроки под более масштабные цели. В том числе чемпионство, которое в итоге было выиграно. Ну, а сейчас нельзя на “Жигулях” обогнать “Мерседес”. Поэтому 1:1 с “Локомотивом” — закономерный результат. У обеих команд были потери. “Спартак” остался без Жиго и Зобнина, “Локомотив” — без Крыховяка, Баринова и Гильерме. И оба коллектива сыграли так, как могли на сегодняшний день», — приводят слова Юрана «Известия».