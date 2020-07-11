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18:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» сдал отрицательные тесты на коронавирус перед матчем с ЦСКА

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Футболисты и персонал казанского «Рубина» сдали отрицательные тесты на коронавирус перед матчем 28-го тура Российской премьер-лиги с московским ЦСКА.

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Источник: РИА "Новости"

«Отправляемся в Москву на заключительный выездной матч против ЦСКА. Накануне команда сдала тест на COVID-19, все тесты показали отрицательные результаты», — говорится в сообщении в официальном аккаунте «Рубина» в Twitter.

Матч между ЦСКА и «Рубином» пройдет в воскресенье в Москве и начнется в 18:30 мск.

Премьер-лига 2019/2020
Тур 28, 12.07.2020, 18:30

ЦСКА-Рубин-

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