«Рубин» сдал отрицательные тесты на коронавирус перед матчем с ЦСКА
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Футболисты и персонал казанского «Рубина» сдали отрицательные тесты на коронавирус перед матчем 28-го тура Российской
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Футболисты и персонал казанского «Рубина» сдали отрицательные тесты на коронавирус перед матчем 28-го тура Российской
«Отправляемся в Москву на заключительный выездной матч против ЦСКА. Накануне команда сдала тест на COVID-19, все тесты показали отрицательные результаты», — говорится в сообщении в официальном аккаунте «Рубина» в Twitter.
Матч между ЦСКА и «Рубином» пройдет в воскресенье в Москве и начнется в 18:30 мск.
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