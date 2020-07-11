Тульский «Арсенал» обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России по футболу

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У «Арсенала» отличились Владислав Пантелеев (20-я минута, с пенальти) и Евгений Луценко (84), у «Тамбова» гол забил Михаил Костюков (55). Луценко забил 15-й гол и отстает от лучшего бомбардира турнира, нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы на один мяч.

Встреча первого круга завершилась гостевой победой «Арсенала» со счетом 1:0. После возобновления чемпионата до очной встречи обе команды провели по пять матчей, в которых потерпели по четыре поражения и по разу одержали победу.

«Арсенал» поднялся на восьмое место, набрав 34 очка, «Тамбов» располагается на 14-й строчке, в активе клуба 28 очков. Предпоследнее место занимают самарские «Крылья Советов» (27 очков), в воскресенье в матче 28-го тура клуб на выезде сыграет с московским «Динамо».

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 29, 15.07.2020, 16:00 Урал - Арсенал Т -

В предпоследнем туре тульский клуб сыграет на выезде 15 июля с екатеринбургским «Уралом», «Тамбов» на следующий день примет «Сочи».