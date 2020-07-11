Тульский «Арсенал» обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России по футболу
ТУЛА, 11 июля. /ТАСС/. Тульский «Арсенал» на своем поле обыграл «Тамбов» со счетом 2:1 в матче 28-го тура Тинькофф — Российской
ТУЛА, 11 июля. /ТАСС/. Тульский «Арсенал» на своем поле обыграл «Тамбов» со счетом 2:1 в матче 28-го тура Тинькофф — Российской
У «Арсенала» отличились Владислав Пантелеев (20-я минута, с пенальти) и Евгений Луценко (84), у «Тамбова» гол забил Михаил Костюков (55). Луценко забил 15-й гол и отстает от лучшего бомбардира турнира, нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы на один мяч.
Встреча первого круга завершилась гостевой победой «Арсенала» со счетом 1:0. После возобновления чемпионата до очной встречи обе команды провели по пять матчей, в которых потерпели по четыре поражения и по разу одержали победу.
«Арсенал» поднялся на восьмое место, набрав 34 очка, «Тамбов» располагается на 14-й строчке, в активе клуба 28 очков. Предпоследнее место занимают самарские «Крылья Советов» (27 очков), в воскресенье в матче 28-го тура клуб на выезде сыграет с московским «Динамо».
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|Сергей Подпалый
|Сергей Первушин
|Владислав Пантелеев
|21′
|Михаил Костюков(Валерий Чуперка, Георгий Мелкадзе)
|55′
|Евгений Луценко(Сергей Ткачев)
|84′
|50
|Егор Шамов
|88
|Гиорги Шелия
|5
|Александр Довбня
|2
|Алексей Рыбин
|6
|Максим Беляев
|15
|Александр Филин
|25
|Кингс Кангва
|22
|Игорь Юрганов
|82
|Даниил Хлусевич
|92
|Валерий Чуперка
|48
|Евгений Луценко
|19
|Георгий Мелкадзе
|71
|Александр Денисов
61′
|3
|Гурам Тетрашвили
18′46′
|11
|Сергей Ткачев
|25
|Павел Карасев
|23
|Игорь Горбатенко
83′
|29
|Александр Каплиенко
81′
|14
|Анри Хагуш
|5
|Евгений Шляков
|28
|Владислав Пантелеев
71′90′
|58
|Адессойе Ойеволе
81′
|3
|Артем Сокол
|30
|Сослан Таказов
|70
|Георгий Костадинов
8′83′
|77
|Михаил Костюков
85′
|18
|Валерий Громыко
|14
|Амур Калмыков
|10
|Эванс Кангва
61′
|9
|Хасан Мамтов
68′
|27
|Александр Ломовицкий
|8
|Антон Килин
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|8
|2
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|6
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)
|ВАР
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Игорь Демешко(Россия, Химки)