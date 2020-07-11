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18:40 (мск), источник: ТАСС

Тульский «Арсенал» обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России по футболу

ТУЛА, 11 июля. /ТАСС/. Тульский «Арсенал» на своем поле обыграл «Тамбов» со счетом 2:1 в матче 28-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

У «Арсенала» отличились Владислав Пантелеев (20-я минута, с пенальти) и Евгений Луценко (84), у «Тамбова» гол забил Михаил Костюков (55). Луценко забил 15-й гол и отстает от лучшего бомбардира турнира, нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы на один мяч.

Встреча первого круга завершилась гостевой победой «Арсенала» со счетом 1:0. После возобновления чемпионата до очной встречи обе команды провели по пять матчей, в которых потерпели по четыре поражения и по разу одержали победу.

«Арсенал» поднялся на восьмое место, набрав 34 очка, «Тамбов» располагается на 14-й строчке, в активе клуба 28 очков. Предпоследнее место занимают самарские «Крылья Советов» (27 очков), в воскресенье в матче 28-го тура клуб на выезде сыграет с московским «Динамо».

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 29, 15.07.2020, 16:00

Урал-Арсенал Т-
В предпоследнем туре тульский клуб сыграет на выезде 15 июля с екатеринбургским «Уралом», «Тамбов» на следующий день примет «Сочи».

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

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Арсенал Т
2:1
Первый тайм: 1:0
Тамбов
Футбол, Премьер-лига, Тур 2811.07.2020, 16:00 (МСК UTC+3)Арсенал, 1712 зрителей
Главные тренеры
Сергей ПодпалыйСергей Первушин
Голы
Владислав Пантелеев21′
Михаил Костюков(Валерий Чуперка, Георгий Мелкадзе)55′
Евгений Луценко(Сергей Ткачев)84′
Составы команд
50Егор Шамов
88Гиорги Шелия
5Александр Довбня
2Алексей Рыбин
6Максим Беляев
15Александр Филин
25Кингс Кангва
22Игорь Юрганов
82Даниил Хлусевич
92Валерий Чуперка
48Евгений Луценко
19Георгий Мелкадзе
71Александр Денисов
61′
3Гурам Тетрашвили
18′46′
11Сергей Ткачев
25Павел Карасев
23Игорь Горбатенко
83′
29Александр Каплиенко
81′
14Анри Хагуш
5Евгений Шляков
28Владислав Пантелеев
71′90′
58Адессойе Ойеволе
81′
3Артем Сокол
30Сослан Таказов
70Георгий Костадинов
8′83′
77Михаил Костюков
85′
18Валерий Громыко
14Амур Калмыков
10Эванс Кангва
61′
9Хасан Мамтов
68′
27Александр Ломовицкий
8Антон Килин
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)8
2Удары в створ3
0Штанги, перекладины1
2Угловые6
15Фолы6
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяПавел Кукуян(Россия, Сочи)
Боковой судьяДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Боковой судьяВалентин Мурашов(Россия, Москва)
ВАРВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРИгорь Демешко(Россия, Химки)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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