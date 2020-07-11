Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:30
Сочи
Спартак
Футбол. Зарубежный
20:30
Вальядолид
Барселона
Футбол. Зарубежный
20:30
Брешиа
Рома
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Шеффилд Юнайтед
Челси
20
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ахмат
Зенит
11
Футбол. Зарубежный
22:00
Брайтон & Хоув
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
18:15
Лацио
Сассуоло
12
Футбол. Зарубежный
18:00
Осасуна
Сельта
21
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Аталанта
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Бетис
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Бернли
11
Футбол. Премьер-лига
16:00
Арсенал Т
Тамбов
21
Футбол. Зарубежный
14:30
Норвич
Вест Хэм Юнайтед
04
Футбол. Зарубежный
14:30
Уотфорд
Ньюкасл Юнайтед
21
Все события
Фоторепортажи
10ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби
16Эмоциональный срыв Тедеско: «Спартак» сыграл вничью с «Локо»
19:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ сообщили о скором уходе Карпина из «Ростова»

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в скором времени покинет клуб, сообщает Metaratings.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, клуб также покинут президент Арташес Арутюнянц и спортивный директора «Ростова» Алексей Рыскин. О причинах такого решения не сообщается.

Карпин тренирует команду из Ростова-на-Дону с декабря 2017 года. Арутюнянц занял пост президента клуба летом 2017 года.

«Ростов» занимает в турнирной таблице Российской премьер-лиги пятое место, имея в своем активе 43 очка.

Читайте также
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
Шикарная чемпионка мира из России, которая быстро приведет в форму любого
У биатлона РФ новый босс. Он пообещал уйти, если не справится
«Ливерпуль» впервые в сезоне не сумел победить дома в АПЛ
«Арсенал» победил «Тамбов», Луценко забил в шестом матче подряд
Сегодня Петр Ян проведет бой за титул UFC
Польховский рекомендован на пост главного тренера сборной России
В «Рубине» стали известны результаты тестов на коронавирус
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь