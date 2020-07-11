СМИ сообщили о скором уходе Карпина из «Ростова»
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в скором времени покинет клуб, сообщает Metaratings.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в скором времени покинет клуб, сообщает Metaratings.
По информации источника, клуб также покинут президент Арташес Арутюнянц и спортивный директора «Ростова» Алексей Рыскин. О причинах такого решения не сообщается.
Карпин тренирует команду из
«Ростов» занимает в турнирной таблице Российской