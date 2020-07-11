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20:53 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» в меньшинстве сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ

ГРОЗНЫЙ, 11 июля. /ТАСС/. Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» со счетом 1:1 в матче 28-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). «Ахмат» провел последний домашний матч в сезоне.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Счет на седьмой минуте открыл капитан «Ахмата» Олег Иванов. У «Зенита» на 22-й минуте отличился Себастьян Дриусси. На 34-й минуте главный арбитр встречи Михаил Вилков удалил полузащитника петербуржцев Эмилиано Ригони, показав ему вторую желтую карточку. В заявку «Зенита» на матч не попали игроки основного состава защитник Ярослав Ракицкий, полузащитник Вильмар Барриос и нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун.

На 83-й минуте при вводе мяча в игру травму получил голкипер «Зенита» Андрей Лунев, его заменил Михаил Кержаков. Лучшим игроком встречи признан бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос. «Ахмат» прервал прервал шестиматчевую победную серию «Зенита» в чемпионате, в предыдущий раз подопечные Сергея Семака потеряли очки в домашнем матче с «Уфой» (0:0). Петербургский клуб не может победить в Грозном в чемпионате с 8 апреля 2015 года (2:1).

Досрочно оформивший чемпионство «Зенит» набрал 66 очков. «Ахмат» занимает 12-е место, имея в активе 31 очко. В следующем туре «Зенит» примет 15 июля «Оренбург», а 19 июля встретится дома в полуфинале Олимп — Кубка России с московским «Спартаком». «Ахмат» 15 июля сыграет в гостях с красно-белыми в рамках чемпионата.

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

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Ахмат
1:1
Первый тайм: 1:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 2811.07.2020, 18:30 (МСК UTC+3)Ахмат Арена, 2620 зрителей
Главные тренеры
Игорь ШалимовСергей Семак
Голы
Олег Иванов(Фелипе Визеу)6′
Себастьян Дриусси(Дуглас Сантос)22′
Составы команд
16Евгений Городов
4Йордан Осорио
3Максим Ненахов
15Вячеслав Караваев
8Мирослав Богосавац
87Данила Прохин
15Андрей Семенов
27Магомед Оздоев
20Зоран Нижич
38Леон Мусаев
11Силва Лима Исмаэл
87′
10Эмилиано Ариэль Ригони
9′34′
19Олег Иванов
99Андрей Лунев
86′
23Антон Швец
41Михаил Кержаков
59Евгений Харин
3Дуглас Сантос
90′
88Денис Глушаков
59′
92Даниил Шамкин
29Владимир Ильин
14Далер Кузяев
66′
27Фелипе Визеу
59′
17Олег Шатов
77Бернард Бериша
21Александр Ерохин
46′
91Алексей Сутормин
11Себастьян Дриусси
66′
8Филипе Силва Малком
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)8
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
9Фолы11
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяНиколай Еремин(Россия, Москва)
Боковой судьяАндрей Болотенков(Россия, Москва)
ВАРАлексей Еськов(Россия, Москва)
Ассистент ВАРАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Обозначения
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