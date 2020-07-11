«Зенит» в меньшинстве сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

Счет на седьмой минуте открыл капитан «Ахмата» Олег Иванов. У «Зенита» на 22-й минуте отличился Себастьян Дриусси. На 34-й минуте главный арбитр встречи Михаил Вилков удалил полузащитника петербуржцев Эмилиано Ригони, показав ему вторую желтую карточку. В заявку «Зенита» на матч не попали игроки основного состава защитник Ярослав Ракицкий, полузащитник Вильмар Барриос и нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун.

На 83-й минуте при вводе мяча в игру травму получил голкипер «Зенита» Андрей Лунев, его заменил Михаил Кержаков. Лучшим игроком встречи признан бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос. «Ахмат» прервал прервал шестиматчевую победную серию «Зенита» в чемпионате, в предыдущий раз подопечные Сергея Семака потеряли очки в домашнем матче с «Уфой» (0:0). Петербургский клуб не может победить в Грозном в чемпионате с 8 апреля 2015 года (2:1).

Досрочно оформивший чемпионство «Зенит» набрал 66 очков. «Ахмат» занимает 12-е место, имея в активе 31 очко. В следующем туре «Зенит» примет 15 июля «Оренбург», а 19 июля встретится дома в полуфинале Олимп — Кубка России с московским «Спартаком». «Ахмат» 15 июля сыграет в гостях с красно-белыми в рамках чемпионата.