«Зенит» в меньшинстве сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ
ГРОЗНЫЙ, 11 июля. /ТАСС/. Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с
ГРОЗНЫЙ, 11 июля. /ТАСС/. Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с
Счет на седьмой минуте открыл капитан «Ахмата» Олег Иванов. У «Зенита» на 22-й минуте отличился Себастьян Дриусси. На 34-й минуте главный арбитр встречи Михаил Вилков удалил полузащитника петербуржцев Эмилиано Ригони, показав ему вторую желтую карточку. В заявку «Зенита» на матч не попали игроки основного состава защитник Ярослав Ракицкий, полузащитник Вильмар Барриос и нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун.
На 83-й минуте при вводе мяча в игру травму получил голкипер «Зенита» Андрей Лунев, его заменил Михаил Кержаков. Лучшим игроком встречи признан бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос. «Ахмат» прервал прервал шестиматчевую победную серию «Зенита» в чемпионате, в предыдущий раз подопечные Сергея Семака потеряли очки в домашнем матче с «Уфой» (0:0). Петербургский клуб не может победить в Грозном в чемпионате с 8 апреля 2015 года (2:1).
Досрочно оформивший чемпионство «Зенит» набрал 66 очков. «Ахмат» занимает 12-е место, имея в активе 31 очко. В следующем туре «Зенит» примет 15 июля «Оренбург», а 19 июля встретится дома в полуфинале Олимп — Кубка России с московским «Спартаком». «Ахмат» 15 июля сыграет в гостях с
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|Игорь Шалимов
|Сергей Семак
|Олег Иванов(Фелипе Визеу)
|6′
|Себастьян Дриусси(Дуглас Сантос)
|22′
|16
|Евгений Городов
|4
|Йордан Осорио
|3
|Максим Ненахов
|15
|Вячеслав Караваев
|8
|Мирослав Богосавац
|87
|Данила Прохин
|15
|Андрей Семенов
|27
|Магомед Оздоев
|20
|Зоран Нижич
|38
|Леон Мусаев
|11
|Силва Лима Исмаэл
87′
|10
|Эмилиано Ариэль Ригони
9′34′
|19
|Олег Иванов
|99
|Андрей Лунев
86′
|23
|Антон Швец
|41
|Михаил Кержаков
|59
|Евгений Харин
|3
|Дуглас Сантос
90′
|88
|Денис Глушаков
59′
|92
|Даниил Шамкин
|29
|Владимир Ильин
|14
|Далер Кузяев
66′
|27
|Фелипе Визеу
59′
|17
|Олег Шатов
|77
|Бернард Бериша
|21
|Александр Ерохин
46′
|91
|Алексей Сутормин
|11
|Себастьян Дриусси
66′
|8
|Филипе Силва Малком
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|2
|9
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Боковой судья
|Николай Еремин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков(Россия, Москва)
|ВАР
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)