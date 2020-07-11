Семак: У Лунёва серьёзная травма, он пропустит определённое время

«Основные игроки, которые не прилетели, получили дополнительные дни отдыха. На них пришлась основная нагрузка этого сезона. В следующем матче они будут готовы. Надеюсь, с Дугласом Сантосом всё хорошо, завтра проверим. А что касается Лунёва, травма серьёзная и он пропустит определённое время», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.