Семак: У Лунёва серьёзная травма, он пропустит определённое время
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму голкипера «Зенита» Андрея Лунёва.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму голкипера «Зенита» Андрея Лунёва.
«Основные игроки, которые не прилетели, получили дополнительные дни отдыха. На них пришлась основная нагрузка этого сезона. В следующем матче они будут готовы. Надеюсь, с Дугласом Сантосом всё хорошо, завтра проверим. А что касается Лунёва, травма серьёзная и он пропустит определённое время», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Лунёв
|Игорь Шалимов
|Сергей Семак
|Олег Иванов(Фелипе Визеу)
|6′
|Себастьян Дриусси(Дуглас Сантос)
|22′
|16
|Евгений Городов
|4
|Йордан Осорио
|3
|Максим Ненахов
|15
|Вячеслав Караваев
|8
|Мирослав Богосавац
|87
|Данила Прохин
|15
|Андрей Семенов
|27
|Магомед Оздоев
|20
|Зоран Нижич
|38
|Леон Мусаев
|11
|Силва Лима Исмаэл
87′
|10
|Эмилиано Ариэль Ригони
9′34′
|19
|Олег Иванов
|99
|Андрей Лунев
86′
|23
|Антон Швец
|41
|Михаил Кержаков
|59
|Евгений Харин
|3
|Дуглас Сантос
90′
|88
|Денис Глушаков
59′
|92
|Даниил Шамкин
|29
|Владимир Ильин
|14
|Далер Кузяев
66′
|27
|Фелипе Визеу
59′
|17
|Олег Шатов
|77
|Бернард Бериша
|21
|Александр Ерохин
46′
|91
|Алексей Сутормин
|11
|Себастьян Дриусси
66′
|8
|Филипе Силва Малком
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|2
|9
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Боковой судья
|Николай Еремин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков(Россия, Москва)
|ВАР
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)