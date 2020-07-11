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22:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Семак: У Лунёва серьёзная травма, он пропустит определённое время

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму голкипера «Зенита» Андрея Лунёва.

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Источник: РИА "Новости"

«Основные игроки, которые не прилетели, получили дополнительные дни отдыха. На них пришлась основная нагрузка этого сезона. В следующем матче они будут готовы. Надеюсь, с Дугласом Сантосом всё хорошо, завтра проверим. А что касается Лунёва, травма серьёзная и он пропустит определённое время», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Лунёв из-за травмы не смог доиграть выездной матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:1). 28-летний футболист получил повреждение на 85-й минуте. Лунёв был вынужден покинуть поле. Вместо него в игру вступил вратарь Михаил Кержаков.

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1:1
Первый тайм: 1:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 2811.07.2020, 18:30 (МСК UTC+3)Ахмат Арена, 2620 зрителей
Главные тренеры
Игорь ШалимовСергей Семак
Голы
Олег Иванов(Фелипе Визеу)6′
Себастьян Дриусси(Дуглас Сантос)22′
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66′
8Филипе Силва Малком
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)8
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
9Фолы11
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяНиколай Еремин(Россия, Москва)
Боковой судьяАндрей Болотенков(Россия, Москва)
ВАРАлексей Еськов(Россия, Москва)
Ассистент ВАРАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Обозначения
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